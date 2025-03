Tomodachi Life: Living the Dream erscheint 2026 für Nintendo Switch

Nintendo hat Tomodachi Life: Living the Dream angekündigt. Es wird 2026 veröffentlicht und ist der erste Eintrag in der Serie seit über zehn Jahren.

Mehr zu Tomodachi Life: Living the Dream

„Erstelle deine eigenen Mii-Charaktere, die auf dir selbst, Freunden, Familie basieren – jedem! – und sieh zu, wie sie ihr Leben auf einer Insel auf See leben“, heißt es in der Beschreibung des Spiels von Nintendo. „Beteiligen Sie sich an ihren Beziehungen und erleben Sie all die seltsamen und wunderbaren Möglichkeiten, wie diese Mii-Charaktere interagieren. Sie können sogar in ihre Träume einsteigen!“ Die Serie begann auf dem Nintendo DS mit der Tomodachi Collection, die nur in Japan veröffentlicht wurde, aber 3,2 Millionen Einheiten verkauft wurde. Es folgte die Tomodachi Collection: New Life, die 2013 in Japan veröffentlicht und dann 2014 als Tomodachi Life in den Westen portiert wurde. Diese Fortsetzung verkaufte sich weltweit 6,72 Millionen Mal. Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es eine etwas albernere Einstellung zum Life-Sim-Genre bietet, bei der die Spieler ihre Mii-Charaktere verwenden.

Dabei können wir unseren Charakteren eine Stimme zuweisen, wobei das Spiel eine Text-to-Speech-Software verwendet, um ihnen eine Stimme zu geben. Durch den Import von mehr Mii-Charakteren in das Spiel können wir dabei zusehen, wie die Charaktere miteinander interagieren, Freundschaften entwickeln, sich verlieben und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, die von normalen Alltagstätigkeiten bis hin zu sehr schrägen Interaktionen reichen. Eine Sache, die interessant sein wird zu sehen, ist, ob Nintendo sich zu seinem Versprechen verpflichten wird, gleichgeschlechtliche Beziehungen in das Spiel einzubeziehen. Als Tomodachi Life in Japan veröffentlicht wurde, verbreitete sich ein Gerücht, dass ein Fehler im Spiel gleichgeschlechtliche Beziehungen erlaubte, aber als „Bug“ ausgebessert worden war. Es stellte sich heraus, dass dies nicht stimmt: Gleichgeschlechtliche Beziehungen waren nie im Spiel vorgesehen. Ob sich das 2026 ändert?