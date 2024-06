All-Suite Resort Ötz und Paznaun bekommen Steak-Lokale

Der Bergsommer in den All-Suite Resorts nimmt Fahrt auf. Gleich an zwei Standorten – in Ötz und im Paznaun – gibt es erfreuliche Neuigkeiten für Gourmets. Im All-Suite Resort Ötz wird Mitte Juni das Deli‘s Steakhouse eröffnet. Wenn Daniel Vujic, ein seit Jahren von Stammgästen geliebter Ötztaler Gastronom zu grillen beginnt bleibt die Apartmentküche gerne einmal kalt und Gourmets lassen sich nach einer Wander- oder Bergtour köstliche Steakvarianten auf der Zunge zergehen. Auch im Paznaun wird es kulinarisch interessant: Das Suite No.5 – Bar, Lounge und Restaurant in einem – freut sich darauf, seine Gäste kulinarisch mit regionalen Tiroler Schmankerl nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen.

Sommerurlaub in einem All-Suite Resort bedeutet Bergerlebnis und Urlaubsfreiheit. Outdoor-Gefühle und Indoor-Wohnluxus in geräumigen und höchst komfortablen Apartments finden Naturliebhaber in Fieberbrunn im Pillerseetal, im Ötztal und im Paznaun. Aktivurlauber zücken am besten die Summercard, die sie in den All-Suite Resorts erhalten, und fahren damit gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zusätzlich gibt es ermäßigte und kostenlose Eintritte in zahlreichen Freizeiteinrichtungen. Das Aktivprogramm in den beliebten Urlaubsresorts bringt viel Bewegung und Abwechslung in die Ferientage. Die neuen E-Bikes machen Lust auf eine Radtour in die Berge oder zum nächsten Badesee.

Von den All-Suite Resorts geht es hinaus in die Natur: In die Kitzbüheler Alpen rund um das All-Suite Resort Fieberbrunn, wo Biker auch Österreichs größtes Bikerevier erleben. Ins ewige Eis des Gletschers und auf saftig grüne Almen in die sommerlichen Erholungswelt rund um das All Suite-Resort Ötztal. In die atemberaubende Landschaft und das Bergsportparadies Paznaun, in das sich das All-Suite Resort in Galtür schmiegt. Vom kulinarischen Stelldichein bis hin zu Wellness und Relaxing in Höhenlage bieten die All Suite-Resorts die Kulisse für traumhafte Sommertage.