All das Ungesagte zwischen uns – Regretting you auf DVD und Blu-ray im Handel erhältlich

Der FIlm erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant (Allison Williams), einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara (Mckenna Grace), deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.

Unter der Regie von Josh Boone, der u.a. mit DAS SCHICKSAL IST EIN MIESER VERRÄTER die Herzen der Kinofans tief berührte, und nach dem Drehbuch von Susan McMartin (AFTER PASSION) spielen in den Hauptrollen Mckenna Grace (GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE), Mason Thames (DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT), Allison Williams (M3GAN), Dave Franco (Filmreihe DIE UNFASSBAREN – NOW YOU SEE ME), Scott Eastwood (FAST & FURIOUS 10), Sam Morelos (DIE WILDEN NEUNZIGER!), Clancy Brown (THE PENGUIN) und Willa Fitzgerald (STRANGE DARLING).

Colleen Hoover ist ein kulturelles Phänomen. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Büchern ist sie die meistverkaufte Autorin der Welt. Ihr Buch „Nur noch ein einziges Mal“, das in 43 Sprachen veröffentlicht wurde, war das meistverkaufte Buch des Jahres 2022 und stand über 90 Wochen auf der Bestsellerliste der „New York Times“. Für „Love and Confess“ (2015), „Nur noch ein einziges Mal“ (2016) und „Die tausend Teile meines Herzens“ (2017) wurde sie drei Jahre in Folge mit dem Goodreads Choice Award für den besten Liebesroman ausgezeichnet. „Regretting You“ zählt zu den meistgelesenen Büchern der letzten zehn Jahre auf Kindle Unlimited in den USA. Hoover wurde zu einer der TIME 100 Most Influential People of 2023 ernannt.