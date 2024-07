Air Fryer von Sharp – Mehr als heiße Luft

Air Fryer Ei mit 4l Volumen

Optisch erinnert die Heißluftfritteuse an ein Ei, was zwar einzigartig ist, aber auch etwas klobig wirkt. Auf den ersten Blick ein Hingucker, an dem man sich aber leider auch schnell satt sieht. Das Volumen von 4 Litern reicht zwar aus, um eine ordentliche Portion Pommes Frites zuzubereiten, doch wenn man Fleisch für mehrere Personen zubereiten möchte, stößt man schnell an die Kapazitätsgrenzen.

Hier wäre ein größeres Modell oder eines mit zwei Fächern von Vorteil, besonders wenn man für eine Familie oder Gäste kochen möchte. Hinsichtlich der Effizienz bietet die Heißluftfritteuse nur begrenzt Zeitersparnis im Vergleich zu einem klassischen Backofen. Sie verbraucht jedoch etwas weniger Energie, was sie zu einer umweltfreundlicheren Alternative macht.