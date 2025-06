Aiper Surfer S2 Test: Solar-Pool-Skimmer sorgt für makellose Oberflächen

Der erste Eindruck

Der Aiper Surfer S2 beeindruckt bereits beim Auspacken durch seine durchdachte Konstruktion und die hochwertigen Materialien. Mit Abmessungen von 54 x 41,4 x 20 Zentimetern und einem Gewicht von 5,7 Kilogramm liegt das Gerät gut in der Hand und lässt sich mühelos handhaben. Die kompakte Bauweise täuscht jedoch nicht über die robuste Konstruktion hinweg, die für den permanenten Einsatz in chlor- und salzwasserhaltigen Poolumgebungen konzipiert wurde. Die schwarze Grundfarbe in Kombination mit den minimalen Akzenten verleiht dem Gerät ein zeitloses und professionelles Erscheinungsbild, das sich harmonisch in jede Poollandschaft einfügt. Ein bisschen hellblau dort, ein wenig Gold/Messing da – das funktioniert.

Die Materialwahl aus hochwertigem Polycarbonat (PC) und Kautschukelementen unterstreicht den Anspruch auf Langlebigkeit und UV-Beständigkeit. Diese Materialien sind speziell für den Außeneinsatz entwickelt worden und trotzen sowohl intensiver Sonneneinstrahlung als auch extremen Temperaturschwankungen. Der innovative seitliche Schubladendesign des 4-Liter-Schmutzauffangkorbs stellt einen besonderen Punkt in der gesamten Konstruktion dar, da er das Entleeren ohne Spritzer ermöglicht und damit die Wartung erheblich vereinfacht. Die zwei optischen Sensoren sind nahtlos in das Gehäuse integriert und fallen optisch kaum auf, erfüllen jedoch ihre Funktion der Hinderniserkennung mit beeindruckender Präzision.

Einschalten und loslegen?

So wie auch bei seinem Vorgänger gibt es hier grundsätzlich nicht viel zu tun: Einschalten, auf das Wasser setzen, und zusehen. Gemütlich und sehr zen-artig bewegt sich das Produkt gleichmäßig fort und kann dabei alles, was sich so auf der Wasseroberfläche tummelt, in seinen Fangkorb reinschaufeln. Aus der Praxis kann ich bestätigen: Nachdem sich die Rotoren zu bewegen begonnen haben, gibt es für euch tatsächlich nichts mehr zu tun. Dank seiner Sensoren fährt das Gerät völlig selbständig hin und her, und die zentrale Lamellenbürste kümmert sich zuverlässig um alle Blätter und sonstige Verunreinigungen, die so auf der Wasseroberfläche herumschwimmen. Dabei fallen ein, zwei Sachen auf – beziehungsweise eben gerade nicht.

Denn die Rotoren hört ihr nicht, da sie sich unter Wasser befinden, und der Aiper Surfer S2 ist im tatsächlichen Betrieb nahezu geräuschlos. Während beim Vorgänger noch die Bürste zu hören war, gibt es dieses Mal gar nichts zu vermelden. Zudem ist dank dem Feinfilter und dem DebrisGuard-Feature, das verhindert, dass bei Stillstand Schmutz aus dem Fangkorb herausschwimmt, die Reinigungsleistung wesentlich höher als zuvor. Die angegebenen über 30 Stunden Laufzeit sind durchaus realistisch, und das Produkt lädt selbst an bewölkten Tagen während des Betriebs auf. Für den Sommerbetrieb ist das perfekt, denn da kann der Reiniger im Prinzip tatsächlich ununterbrochen für eine saubere Wasseroberfläche sorgen.

Der Surfer S2 im Alltag

Unser Testgerät wurde mit 55 % Ladung laut Aiper-App in das Pool gesetzt, und nach knapp 24 Stunden Dauerbetriebs über Nacht bei bewölktem Wetter hatte er 53 % Ladung. Bei optimalen Bedingungen sieht das natürlich noch besser aus, und im Fall des Falles gibt es ja auch noch eine Steckdose. Mit dem mitgelieferten Netzteil ist das Produkt binnen vier Stunden von 0 auf 100 geladen, aber wie gesagt: Bei einer Verwendung mitten im Sommer – genau während der Poolsaison – wird das gar nicht notwendig sein. Zudem lässt sich das Produkt mit der Aiper-App auch aus der Ferne ausschalten, wenn ihr dies wünscht. Dank der Ultraschall-Sensorik ist es auch möglich, neben dem Gerät zu baden und zu schwimmen.

Sollte euch der Reiniger mal zu nahe kommen, erkennt er euch entweder oder lässt sich spielend leicht umsetzen oder weiterschieben. Genauso einfach lässt er sich aus dem Wasser holen, öffnen und entleeren, Aiper hat beim Surfer S2 tatsächlich darauf geachtet, alles möglichst simpel zu gestalten. Zudem ist das Gerät für alle möglichen Pools geeignet, egal, welche Größe, welches Material oder ob es sich um ein Einbau- oder Aufstellpool handelt: Das Produkt funktioniert einfach und tut seine Arbeit, nicht nur in eurem eigenen, sondern auch in fremden Gewässern. Grundsätzlich könnt ihr das Gerät überall einsetzen, ohne große Vorbereitung oder Eingewöhnung. So sieht das Ganze dann in Action aus: