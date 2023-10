After Movie 1-4: DVD-Box erscheint am 16.11.2023

Gute Nachrichten für alle, die von Tessa und Hardin nicht genug bekommen – Constantin Film bringt die After Movie 1-4 DVD-Box am 16.11.2023 in den Handel.

Liebe, Leidenschaft und eine toxische Beziehung – kann es eine gemeinsame Zukunft geben?

Tessa und Hardin verlieben sich im College ineinander. Leidenschaft, Zweifel und Streit sind im ständigen Wechsel. Ihre Beziehung wird immer wieder auf die harte Probe gestellt. Hardins erschreckende Vergangenheit und Eifersucht hinterlassen tiefe Spuren in ihrer Beziehung und drohen das starke Band zwischen ihnen zu zerstören. Damit sich eine gemeinsame Zukunft entwickeln und die Liebe zueinander überleben kann müssen sie aneinander arbeiten. Wird ihre Liebe das toxische Verhalten Hardins überleben?

After Forever Trailer zur Einstimmung: