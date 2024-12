Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 8.12.2024

Die verstellbaren Armlehnen, die neigbare Rückenlehne und der praktische Wippmechanismus ermöglichen eine optimale Anpassung an deinen Sitzstil. Das integrierte Kopfstützen- und Lendenkissen bietet zusätzlichen Halt für Nacken und Rücken. Dank seines modernen Designs und der vielfältigen Funktionen ist der Nitro 550 G2 der perfekte Begleiter für stundenlange Gaming-Sessions.

Erlebe ultimativen Komfort mit dem Genesis Nitro 550 G2 Gaming Chair, der speziell für Gamer entwickelt wurde, die Wert auf Qualität und Ergonomie legen. Der Stuhl verfügt über einen atmungsaktiven Stoffbezug in Schwarz, der auch bei langen Gaming-Sessions für angenehme Frische sorgt. Ein robuster Stahlrahmen und langlebige Polsterung gewährleisten Stabilität und langanhaltenden Komfort.

Die Thor 230 TKL Mechanical Gaming Tastatur ist die perfekte Wahl für Gamer, die Wert auf Präzision und Kompaktheit legen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Ausgestattet mit mechanischen Schaltern, liefert sie ein ausgewogenes, taktiles Feedback, das das spürbar, aber leiser ist als bei vielen anderen mechanischen Tastaturen – ideal sowohl für intensives Gaming als auch für das komfortable Tippen im Alltag. Dank Anti-Ghosting-Technologie und N-Key-Rollover wird jeder Tastendruck präzise registriert, selbst in den hektischsten Spielsituationen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Und schaut auch gerne bei der Facebookseite von Xiaomi vorbei! Teilnahmeschluss ist der 8.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!