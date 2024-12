Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2024

Sprachgesteuert und zukunftssicher: Mit der Skull-iQ Smart Feature Technology könnt ihr zwischen fünf verschiedenen Sprachen wählen, um Audiofunktionen wie Wiedergabe, Pause, Skippen zum nächsten Titel, Lautstärke und sogar Crusher Bass nur mit eurer Stimme zu steuern. Der Crusher ANC 2 ist schon jetzt vollgepackt mit Features, aber mit automatischen Updates sobald sie in der Skull-iQ App verfügbar sind, ist er auch zukunftssicher.

Jedes Gehör ist einzigartig. Deshalb bietet der Crusher ANC 2 Personal Sound by Mimi. Mit einem kurzen Hörtest erstellt ihr ein persönliches Soundprofil, mit dem die Skull-iQ App euren Kopfhörer auf euer einzigartiges Gehör abstimmen kann. So entdeckt ihr Nuancen in eurer Musik, von denen ihr gar nicht wusstest, dass es sie gibt.

Alle Features, die ihr so braucht: Hier ist er, der Crusher ANC 2 mit allem Drum und Dran – von Personal Sound über Skull-iQ bis hin zu einer Mischung aus regulierbarem digitalem ANC mit vier Mikrofonen und Crusher Bass, die so perfekt ist, dass sie vom Hersteller sogar patentiert wurde. Der Skullcandy Crusher ist der Vorreiter unter den Skullcandy Produkten mit einem einmaligen immersiven Basserlebnis. Die Bässe sind nicht nur tiefer, sondern auch regulierbar, sodass ihr sie wirklich spüren könnt. Aber das ist noch lange nicht alles! Der Crusher ANC 2 kommt mit Skullcandy Supreme Sound und 40-mm-Treibern, die ausgewählt und von Fachleuten abgestimmt wurden, um vollen, satten Sound für Musik, Filme und Podcasts zu liefern.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Und schaut auch gerne bei der Facebookseite von Xiaomi vorbei! Teilnahmeschluss ist der 7.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!