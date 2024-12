Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 30.12.2024

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x EcoFlow River 3 Power Station (wir verlosen unser Testmuster)



EcoFlow River 3 Power Station

Egal, ob ihr ein Wochenende auf dem Campingplatz verbringen, einen Roadtrip machen oder vorübergehend zusätzlichen Strom für euer Zuhause benötigt, der EcoFlow River 3 sorgt dafür, dass ihr immer und überall genug Strom habt. Mit einer Kapazität von 245Wh und einer Ausgangsleistung von 300W ist diese kompakte Power Station ideal für kleinere Geräte und Situationen, in denen ihr kurzfristig Strom benötigt. Dank der intelligenten X-Boost-Technologie könnt ihr sogar Geräte mit einer Leistung von bis zu 600 W nutzen. So seid ihr flexibel, egal ob ihr unterwegs seid oder einfach nur zu Hause entspannen möchtet.

Mit einem Gewicht von nur 3,5 kg ist das River 3 leicht zu transportieren und passt perfekt in euer Gepäck oder das Wohnmobil, was es besonders praktisch für Outdoor-Aktivitäten macht. Der EcoFlow River 3 bietet einen effizienten und leisen Betrieb, egal ob ihr Licht, einen Laptop oder einen Ventilator verwenden möchten. Er kann sogar die Betriebszeit von Geräten unter 100 W auf das Doppelte verlängern. Mit einem Geräuschpegel von weniger als 30 dB werdet ihr ihn kaum bemerken, dass er eingeschaltet ist, was sowohl zu Hause als auch im Freien für ein angenehmes Umfeld sorgt.

Ein weiterer großer Vorteil des EcoFlow River 3 ist seine blitzschnelle Ladezeit. Er ist innerhalb von 1 Stunde vollständig aufgeladen, so dass ihr nie lange ohne Strom seid. Mit vier verschiedenen Lademöglichkeiten, unter anderem über eine Steckdose oder ein Solarpanel, passt sich der River 3 mühelos an eure Bedürfnisse an, egal ob ihr campen, mit eurem Wohnmobil unterwegs oder einfach zu Hause seid.

Kurz gesagt, ob ihr auf einem Festival, beim Camping oder für kurzfristige Notfälle zu Hause Strom für eure Geräte benötigt, der EcoFlow River 3 liefert euch die benötigte Energie, jederzeit und überall.