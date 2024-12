Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 28.12.2024

Revolutionäre Beinarbeit-Mechanik, einschließlich eines Modifikators für lockere Bewegungen, der dir hilft, dich leichtfüßig durch den Ring zu bewegen. Mehr als 60 individuelle Schläge. Schlage aus verschiedenen Winkeln und Richtungen zu. Täusche an, um Gegnern eine Falle zu stellen und dann zu kontern. Alle Werkzeuge, die du brauchst, um ein Meister der Verteidigung zu sein. Weiche Schlägen aus, tänzle und blocke. Physikgesteuerte Interaktionen, sodass Schläge manchmal um die Deckung herum oder sogar durch sie hindurchgehen können.

Beim Boxen geht es nicht nur darum, Schläge zu landen. Der Ring ist ein Schlachtfeld, auf dem die Kämpfer ihre Angriffsstrategie wählen, ihren Gegnern Fallen stellen und sie durch clevere Taktiken überlisten können. Deshalb haben wir in Undisputed vielschichtige Kampfmechaniken hinzugefügt, die mehr Kontrolle als je zuvor bieten, um “The Sweet Science” zu meistern.

Mit Let’s Sing 2025 holst du dir das ultimative Karaoke-Erlebnis direkt in dein Wohnzimmer! Trällere mit Familie und Freunden die aktuellsten Hits oder stöbere in der großzügigen Auswahl allzeit beliebter Klassiker. Tritt deine Reise zum Ruhm im brandneuen Career-Modus an oder schließe dich den VIPs an und hol dir Zugang zu noch mehr Liedern. Tritt zu Hause oder online mit Sängern weltweit auf!

Der WBC, das British Boxing Board of Control und andere echte Boxorganisationen. Boxausrüstung und Bekleidungsmarken wie Everlast, Empire Pro Tape und Adams. Schlagstatistiken und Präsentation dank CompuBox. Vorstellung der Kämpfer durch den legendären Jimmy Lennon Jr. Der ausgezeichnete Ringrichter Kenny Bayless.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 28.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!