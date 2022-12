Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 25.12.2022

Ihr stellt euch aus einer vielseitigen Liste von neun Charakteren ihr Dreamteam aus drei HeldInnen zusammen, um euch auf der kosmischen Suche überraschenden Bossen, aber auch vertrauten FeindInnen aus dem Mario-Universum und außergewöhnlichen Rabbids-Antagonisten zu stellen. Es gilt Dutzende von Sparks in der ganzen Galaxie zu finden, zu retten und für die Reise zu rekrutieren. Jeder Spark hat eine eigene Fähigkeit und Persönlichkeit, und die HeldInnen können ihre besonderen Fähigkeiten im Kampf einsetzen, um die Oberhand im Kampf zu gewinnen. Wenn dieses ungleiche Team seine Kräfte mit der immensen Energie der Sparks vereint, ist alles möglich … im Guten wie im Schlechten!

Auf diesem Abenteuer wird eine Vielzahl von Planeten voller seltsamer BewohnerInnen und urkomischer Geheimnisse erkundet. Ihr überlistet die FeindInnen auf dem Weg in einem innovativen Kampfsystem, das rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action kombiniert, übernehmt die Kontrolle über eure HeldInnen, um auf ihre Feinde zuzustürmen, Teamsprünge auf ihre Verbündeten auszuführen, sich hinter Deckungen zu verstecken und somit Zug um Zug in taktischen und dynamischen Kämpfen zum Erfolg zu gelangen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

