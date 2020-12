Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 23.12.2020

Das G733 verfügt über fortschrittliche Audiotechnologien, darunter 40 mm Pro G Audiotreiber, interne Resonanzkammern und DTS-Kopfhörer X 2.0. Bei diesem Headset mit einem Kopfbügel zum Wenden, zweilagigen Memory Foam Ohrpolstern und einem Gewicht von nur 278 g wird Komfort groß geschrieben. Der mit Federung versehene Kopfbügel zum Wenden in kräftigen Farben sorgt für Komfort bei langen Spielsitzungen.

Lernt G733 kennen, ein Gaming Headset, das auf euren Stil zugeschnitten ist und in vier Farben verfügbar ist. Grenzenlos kabellos dank 2.4 GHz LIGHTSPEED, einer Reichweite von bis zu 20 Meter und einer Akkulaufzeit von bis zu 29 Stunden. Passt das Aussehen und den Klang in G Hub mit nach vorn ausgerichtetem Lightsync RGB mit zwei Zonen und Sprachfiltern von Blue Voice an.

Wir haben heute für euch ein ganz besonderes Streaming-Paket in höchster Qualität.

Das Snowball iCE ist der schnellste und einfachste Weg zu qualitativ hochwertigem Klang für Aufnahmen und Streaming. Auf Basis einer speziellen Kondensatorkapsel liefert Snowball iCE eine kristallklare Audioqualität, vor der sich das integrierte Mikrofon eures Computers verstecken wird. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Stativ könnt ihr das Mikrofon präzise auf die Tonquelle ausrichten. Die Skype-Zertifizierung des Snowball iCE steht für hervorragende Leistungen. Ob ihr ein virtuelles Interview über Skype führt, euer Videospiel live auf Twitch streamt oder eure Fernbeziehung pflegt – mit Snowball iCE versteht man euch laut und deutlich. Das Mikrofon wurde so konzipiert, dass es mit jeder Software auf jedem Rechner kompatibel ist – einfach anschließen und loslegen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!