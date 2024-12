Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 21.12.2024

Das Galaxy S24 FE verfügt über eine Vielzahl von recycelten Materialien, einschließlich recyceltem Kunststoff, Aluminium, Glas und Seltenerdmetalle in internen und externen Komponenten. Es erhält sieben Generationen von Betriebssystem-Upgrades, sieben Jahre Sicherheitsupdates und wird in einer Verpackungsbox aus 100 % recyceltem Papiermaterial geliefert.

Wie die gesamte S Serie, ist auch das Galaxy S24FE mit Samsung Knox ausgestattet. Samsung mehrschichtige Sicherheitslösung von Samsung, die sensible Daten auf dem Smartphone schützt.

Der leistungsstarke Chipsatz der Exynos 2400-Serie ermöglicht ein kompromissloses Spielerlebnis, das mit modernsten Funktionen wie Ray Tracing kompatibel ist. In einer Welt, in der Geschwindigkeit und Effizienz zählen, nutzt das Galaxy S24 FE mehrere wichtige Funktionen, um einen Schritt voraus zu sein:

Erweitert werden die Fähigkeiten des Kamerasystems durch Samsungs dynamische ProVisual Engine. Die ProVisual Engine, die ihr Debüt in der FE-Serie feiert, bietet eine Reihe AI-gestützter Tools, welche die kreative Freiheit maximieren:

Das auf der S Serie basierende Gerät macht die Galaxy AI-Features für noch mehr Nutzerinnen und Nutzer zugänglich. Angetrieben vom AI-basierten ProVisual Engine – Galaxy’s Software für AI-gestützte Bildbearbeitung – und den Galaxy AI Photo Assist-Funktionen, präsentiert das S24 FE ein verbessertes Kamera-Setup, welches Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, kreativer zu sein. Das 6.7-Zoll-Dynamic AMOLED 2X Display, die 4,700mAh langlebige Batterie und der leistungsstarke Chipsatz der Exynos 2400-Serie machen es zum perfekten Gerät für Gaming unterwegs. Verpackt in einem kultigen Design und geschützt durch robuste Samsung Knox Security, bietet das es erstklassige Galaxy AI Tools sowie eine Konnektivität mit dem Samsung Ökosystem, welche Kommunikation, Produktivität und Kreativität verbessern kann.

