Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 20.12.2022

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Bayonetta 3 Special Edition + Merchandise – hier geht’s zu unserem Test

1x Pokémon Purpur

1x Nintendo Switch Online Jahresmitgliedschaft

Wir bedanken uns bei Nintendo für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion. Bayonetta 3 Stolziere, schieße und siege mit Stil – in Bayonetta 3 für Nintendo Switch! In diesem fulminanten Actionspiel begleitest du die titelgebende Hexe im Kampf gegen eine geheimnisvolle böse Macht. Dabei kommen natürlich wieder ihre unverwechselbaren Schusswaffen sowie ein Arsenal an neuen dämonischen Fähigkeiten zum Einsatz. Diesmal steht die Realität selbst unter Beschuss, denn von Menschenhand geschaffene Biowaffen namens Homunkuli sind in Bayonettas Fadenkreuz geraten. Diese Armee von Eindringlingen, die weder aus Inferno noch aus Paradiso stammen, ist auf Zerstörung aus!

Bayonetta 2 Die mächtige, aus einer verbotenen Verbindung der Lumen-Weisen und der Umbra-Hexen hervorgegangene Hexe Bayonetta reist von der grauen Vorzeit bis in die Gegenwart. Mit ihrem anmutigen Kampfstil und ihrer unvergleichlichen magischen Fähigkeiten fasziniert und verängstigt sie ihre Gegner in deren letzten Minuten. Bayonetta ist mit tödlichen Waffen und Fähigkeiten ausgestattet. Sie verblüfft ihre Widersacher mit ihren Moves und grausamen Folterangriffen. Mithilfe der Magie kann sie auf eine Fähigkeit namens Umbra-Klimax zurückgreifen, um teuflische Monster herbeizurufen und mächtige Attacken zu entfesseln. Bayonetta In einem Sarg am Grunde eines trüben Sees wird eine Hexe wiedergeboren. Erlebe das epische Spiel „Bayonetta“ mit Nintendo Switch wann und wo du willst! Das unvergessliche erste Kapitel der Bayonetta-Saga bot 2010 den Einstieg in die so genannte Klimax-Action, eine explosive Mischung aus dynamischer Action und hinreißendem Stil. In jeder Hand und an jedem Fuß eine Waffe haltend, macht Bayonetta ihren Gegnern mit brutalen und dennoch faszinierenden Kombi-Angriffen den Garaus. Wenn du es schaffst, den gegnerischen Angriffen perfekt auszuweichen, aktivierst du die Hexenzeit, und die gelähmten Gegner sind deinen Tritten, Schlägen und Kugeln hilflos ausgeliefert. Fehlt nur noch ein Folterangriff, um ihnen endlich den Garaus zu machen. Kein Engel wird sich Bayonetta in den Weg stellen.

Auf in ein neues Abenteuer Ein spannendes Abenteuer erwartet dich in der Paldea-Region, einem ausgedehnten Land mit weiten Ebenen, gesprenkelt mit Seen, hohen Gipfeln, öden Flächen und gefährlichen Bergwelten. Springe frei hin und her zwischen drei großartigen Geschichten und folge deinem eigenen Weg. Besiege – in beliebiger Reihenfolge – die acht Arenaleiter, die in der ganzen Region verteilt sind, um deine Stärke zu beweisen, und erreiche den Champ-Rang! Melde dich als Schüler an der renommierten Akademie im Herzen der Paldea-Region an und lerne über und mit Pokémon. Dort wird dir ein spezielles unabhängiges Studienprojekt zugewiesen namens „Schatzsuche“, eine großartige Exkursion, bei der du dein Können als Pokémon-Trainer verfeinern kannst!