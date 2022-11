Bayonetta 3 Test: Mit Bedacht verbessert

Wer die Vorgänger kennt und mochte darf auch in Teil Drei mit dem gewohnt guten Action-Spektakel rechnen. Das zeigt sich schon bei der Story, die im Prinzip egal, aber so überdreht ist und immer wieder ein verrücktes Setpiece nach dem anderen hervor zaubert. Warum die Story egal ist fragt ihr? Himmel und Hölle wurden in den Vorgängern abgehakt, jetzt ist es Singularity, eine neue böse Macht, die das Multiversum mit einer Armee aus Homunkuli zerstören möchte. Konkreter soll jedes Multiversum (jede Parallelwelt) mit Bayonetta zerstört werden. Deshalb benötigt unsere Bayonetta fünf Chaosgetriebe aus fünf Parallelwelten (ich musste echt nochmal recherchieren, wie das Ding heißt, weil ich es unter MacGuffin abgespeichert hatte), mit denen sie dann die Welt retten kann. Auch wenn ihr die Vorgänger nicht gespielt habt, könnt ihr mit diesem Teil bedenkenlos einsteigen. Das einzige was ihr verpasst sind das Wiedersehen einiger lieb gewonnene Charaktere wie Rodin oder Jeanne.

Die Story dient dazu euch in verschiedene Gebiete zu schicken, wie z.B. das antike China oder das moderne Tokyo. Nicht nur die Orte sind besonders, auch die dortigen Szenerien wie die erste Szene im Spiel gut darstellt. Bayonetta fliegt als brennender Komet auf die Erde, New York wird von einer riesigen Monsterwelle überflutet und während die gesamte Stadt im Meer versinkt, liefern wir uns die ersten Kämpfe auf einem Kreuzfahrschiff, das auf der Welle entlang surft. Und das ist nur die erste Szene einer langen Actionachterbahn, hier heißt es Kopf aus, Adrenalin an und für mich funktioniert das ganz wunderbar.

Alle Regler auf 12

Einfach jeder Regler ist hier auf Maximum aufgedreht, besonders in den Zwischensequenzen. So slided Bayonetta zu Gitarrenriffs auf zwei toten Humunkuli in die nächste Gegnergruppe, schlägt dort Räder und Kugeln schießen dabei aus ihren High Heels, wo zwei ihrer vier Pistolen befestigt sind. Nicht mal eine halbe Minute später teilt sich die Welt durch einen Zauber mosaikartig auf und ein riesiger Dämonendrache kämpft gegen einen überdimensionierten Engel. Dabei werden auch immer wieder Close-Ups von Bayonettas Hinterteil gezeigt und ihr Kostüm wird gerne mal auf ein Minimum reduziert. Ich kann alle Menschen da draußen verstehen, denen das viel zu viel und zu over the top ist. Für mich ist die gesamte Inszenierung so überhaupt nicht ernst zu nehmen (und Platinum Games kokettiert sogar hin und wieder damit), sodass ich hier ganz oft darüber lachen muss und mich auf die nächste schräge Aktion freue. Wer also mit den ersten beiden Teilen schon nichts anfangen konnte, für den ist auch wenig überraschend Bayonetta 3 keine Empfehlung wert. Umgekehrt aber eben schon und neben der Inszenierung ist für mich das Kerngameplay das absolut stärkste Argument diesem Spiel eine Chance zu geben.

Das Kapmfsystem ist der Wahnsinn

Das Kampfsystem ist mit eines der Besten und gefällt mir persönlich besser als z.B. ein Devil May Cry. Mit 60 FPS reagiert die Steuerung schnell und präzise und lassen Bayonetta genau das tun, was ich möchte. Die Grundlagen sind ganz simpel, denn mit A- und X-Knopf geht die Hexe in den Nahkampf, mit Y wird geschossen. Damit lassen sich schon herrliche Komboketten generieren, aber das beste Feature ist und bleibt für mich die Hexenzeit, die aktiviert wird, wenn ihr perfekt mit ZR ausweicht. Weicht ihr aus, kurz bevor der gegnerische Angriff einschlägt, wird die Zeit verlangsamt und ich kann zum Gegenangriff ansetzen. Das ist zwar keine Neuerung, aber fühlt sich so gut und befriedigend wie eh und je an. Für Veteranen und Action-Fans bietet das Kampfsystem zudem sehr viel Tiefe und die elf Waffen spielen sich sehr unterschiedlich und wollen allesamt gemeistert werden. Nach jedem Kampf gibt es wie gewohnt ein Rating und die Jagd nach der Platintrophäe (viele Kombos, kein Schaden, kurze Kampfzeit) spornt zusätzlich an.