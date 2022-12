Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 10.12.2022

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

3x Set bestehend aus

1x Blumentopf Flora

1x Untersetzer Set Jules



Wir bedanken uns bei Feuerwear für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Blumentopf Flora

Erstmals erhält gebrauchter Feuerwehrschlauch als Home-Accessoire Einzug in euer Zuhause und zeigt dass er auch dort eine gute Figur macht. Im Blumentopf Flora sehen alle Pflanzen gut aus. Ob für Kräuter in der Küche oder eure Zierpflanzen in der Wohnung oder auf dem Balkon, Flora zieht alle Blicke auf sich. Auch als Geschenk zum Einzug ins neue Heim eignet sich Flora bestens für jede Wohnung und jeden Einrichtungsstil.

Langweilige Blumentöpfe aus Keramik oder billigem Kunststoff gibt es schon in Hülle und Fülle. Blumentopf Flora und die besondere Haptik und Optik des recycelten Feuerwehrschlauchs dagegen, zieht alle Blicke auf sich. Egal ob in knalligem Rot oder dezenten Weiß, Flora fügt sich in euer Interieur ein oder setzt besondere Akzente. Neben dem Einsatz in den eigenen vier Wänden eignet sich Flora natürlich auch als toller Akzent auf dem Schreibtisch. Verwandelt euer Zuhause in eine echt Wohlfühloase.