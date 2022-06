Ab 22.6.2022 verfügbar: Doctor Strange 2 rast mit Highspeed auf Disney+

Was für eine Überraschung für die Disney+ Abonnenten – Disney+ hat bekannt gegeben, dass Marvel Studios‘ Doctor Strange in the Multiverse of Madness rund eineinhalb Monate nach dem Kinostart – genauer gesagt ab dem 22. Juni – exklusiv auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein wird.

In Marvel Studios‘ „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ öffnet das MCU das Multiversum und sprengt seine Grenzen wie nie zuvor. Eine Reise in das Unbekannte mit Doctor Strange, der mit Hilfe alter und neuer mystischer Verbündeter die verblüffenden und gefährlichen alternativen Realitäten des Multiversums durchquert, um sich einem mysteriösen neuen Gegner zu stellen.

In „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ spielen Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong und Xochitl Gomez, sowie Michael Stühlbarg und Rachel McAdams. Der Filme wurde inszeniert von Sam Raimi. Für die Produktion zeichnet Marvel-Master-Mind Kevin Feige verantwortlich. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll und Jamie Christopher.