A1 Austrian eSports Festival und Spielefest Wien 2024

Am vergangenen Wochenende lockten das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien rund 21.700 Besucher:innen in das Austria Center Vienna. Auf über 30.000 m² Fläche und auf vier Ebenen stand dabei der Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des E-Sports, Gamings und des analogen Spielens. 200 verschiedene Aussteller, wie Nintendo oder Riot Games, sorgten für ein abwechslungsreiches Programm, das die Herzen aller Gaming Enthusiast:innen höher schlagen ließ. Beginnend bei einer eigenen Job Zone, über fulminante E-Sport Finals bis zu einer Indie-Games Area mit österreichischen Spieleentwicklern sowie den unterschiedlichsten Mitmach- und Ausprobier-Stationen wurde für einen bunten Mix gesorgt.

Hardcore Gaming-Fans konnten auf der live moderierten Hauptbühne ganztägig spannende E-Sport Action rund um die A1 eSports Finals mitverfolgen und einige der besten deutschsprachigen E-Sportler:innen live in den Finalspielen erleben und direkt anfeuern. An über 100 Gaming-Stationen, rund 20 Community-Turnieren sowie rund 800 Spieltischen beim gleichzeitig stattfindenden Spielfest Wien stellten die Hobby-Gamer:innen aber auch selbst ihr Können unter Beweis und probierten die neuesten Spiele-Trends direkt aus.

“Das A1 Austrian eSports Festival ist seit seinem Start vor drei Jahren stetig gewachsen und hat sich mit rund 21.700 Besucher:innen auch im internationalen Vergleich zu einer der wichtigsten und größten Gaming-Veranstaltungen Europas entwickelt. Gemeinsam mit dem Spielefest Wien können wir uns zu Recht als den bedeutendsten Gaming-, E-Sport und Spiele-Treffpunkt Österreichs bezeichnen“, sagt Manuel Haselberger, Pressesprecher des E-Sport Verband Österreich (ESVÖ).

A1 eSports Finals und großer Cosplay-Bereich

Rund 20.000 € Preisgeld waren an diesem Wochenende im Rahmen der A1 eSports Finals für die teilnehmenden E-Sport Teams zu holen. Gespielt wurden die E-Sport-Hits League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Rocket League und Super Smash Bros. Ultimate. Gewonnen haben jeweils, und dürfen sich berechtigterweise E-Sport Champions in ihren Disziplinen nennen: Dynamit Gaming (Rocket League), Footprint Gaming (League of Legends), Sissi State Punks (Valorant), Narkez – als erster A1 eSports Doppelmeister in Teamfight Tactics – sowie, nach wie vor ungeschlagen mit dem 5. Sieg in Folge, Tarik in Super Smash Bros. Ultimate.

Im Cosplay Village des Festivals präsentierten Cosplayer:innen ihre kreativen Meisterwerke, die teilweise in monatelanger Handarbeit gefertigt wurden und am Samstag im Rahmen der Cosplay-Parade auf der Hauptbühne präsentiert wurden. Der Kreativbereich erstreckte sich zusätzlich auf die Artist Alley, in der zahlreiche unterschiedliche Künstler:innen ihre Artworks, gestrickte Figuren oder weitere handgefertigte Produkte rund um das Thema Gaming, Anime oder aus der Pop-Kultur präsentieren.

E-Sport und Gaming-Luft schnuppern

Eine zentrale Rolle des heurigen A1 Austrian eSports Festival spielte auch das seit 1984 stattfindende Spielefest Wien. Auf den Ebenen 0 und 1 kamen auch heuer Liebhaber:innen der analogen Spiele und Spielwaren auf ihre Kosten. Neben allerlei verschiedenen Brett- oder Kartenspielen warteten auf die Besucher:innen zahlreiche Turniere, unter anderem in Magic: The Gathering, One Piece Card Game und Warhammer. Das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien wurden heuer zum ersten Mal als gemeinsame Veranstaltung organisiert.