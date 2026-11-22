Zehn Jahre Vienna Comic Con! Wenn sich einmal im Jahr die Messe Wien in einen Treffpunkt für Superhelden, Sternenflotten-Offiziere, Anime-Figuren und allerlei andere Gestalten aus der Popkultur verwandelt, dann ist wieder VIECC-Zeit. Am 21. und 22. November 2026 ging die Jubiläumsausgabe über die Bühne. Und die hatte einiges zu bieten: internationale Stargäste, spannende Panels, aufwendige Cosplays und natürlich einen gewissen Wilson Fisk, der sich diesmal nicht mit Hell’s Kitchen, sondern mit Wien beschäftigen durfte.

Zehn Jahre Popkultur im Ausnahmezustand

Rund 45.000 Quadratmeter Messefläche, zahlreiche Aussteller und eine Artist Alley mit über 600 Künstler:innen und Aussteller:innen. Die Vienna Comic Con ließ auch 2026 keinen Zweifel daran, dass sie längst mehr als eine gewöhnliche Comicmesse ist. Zwischen Merchandise-Ständen, Gaming-Areas und zahllosen Fotomotiven wurde schnell klar: Hier treffen nicht einfach nur Fans aufeinander. Hier treffen ganze Universen zusammen.

Besonders erfreulich war wieder die Vielfalt des Programms. Während sich in der Vienna Challengers Arena die Gaming-Community austoben konnte, boten die verschiedenen Bühnen Unterhaltung für Film-, Serien-, Comic- und Fantasy-Fans. Wer alles sehen wollte, brauchte allerdings entweder einen sehr gut durchgeplanten Zeitplan oder die Fähigkeit, sich kurzerhand zu klonen.

Hollywood zum Greifen nah

Der wohl prominenteste Stargast des diesjährigen Line-ups war zweifellos Vincent D’Onofrio. Der amerikanische Schauspieler hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die von Stanley Kubricks Full Metal Jacket über Men in Black bis hin zu Marvels Daredevil reicht.

Insbesondere seine Darstellung des Wilson Fisk, besser bekannt als Kingpin, hat sich bei Marvel-Fans ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ein Mann, der allein durch seine körperliche Präsenz ganze Räume einschüchtern kann. Da braucht es eigentlich keine Superkräfte mehr.

Am Samstag stand D’Onofrio bei seinem Panel unter dem Titel „Kingpin, Private Paula oder Robert Goren?“ Rede und Antwort. Am Sonntag folgte ein weiteres Gespräch mit Schwerpunkt auf seiner Rolle als Kingpin. Damit kamen sowohl Marvel-Fans als auch Liebhaber seiner älteren Film- und Serienarbeiten auf ihre Kosten.

Doch auch die übrigen Gäste konnten sich sehen lassen. Katie Leung, vielen noch als Cho Chang aus Harry Potter in Erinnerung, war ebenso vertreten wie Michael Cudlitz aus The Walking Dead und Osric Chau aus Supernatural. Star Trek durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen: Marina Sirtis und Nicole de Boer sorgten für reichlich nostalgische Sternenflotten-Stimmung.

Ein besonderes Highlight war außerdem die Präsentation des Fanfilms Kobayashi Maru anlässlich von 60 Jahren Star Trek. Filmvorführung und anschließendes Panel mit der Crew boten einen schönen Blick hinter die Kulissen einer Produktion, die vor allem von der Leidenschaft ihrer Macher lebt.

Cosplay: Wenn aus Fans ihre Lieblingsfiguren werden

Was wäre eine Comic Con ohne Cosplay? Vermutlich eine ziemlich gewöhnliche Messe mit ungewöhnlich vielen Superhelden-Shirts. Zum Glück gehört die Verwandlung in die Lieblingsfigur längst zu den wichtigsten Bestandteilen der VIECC.

Den Höhepunkt bildeten am Samstag die VIECC Cosplay Championships 2026. Anders als bei einem gewöhnlichen Kostümwettbewerb standen hier handwerkliches Können, Detailtreue und die kreative Umsetzung der Figuren im Mittelpunkt. Rund 20 bis 25 ausgewählte Finalist:innen durften ihre Kreationen auf der Main Stage präsentieren. Die Einzelteilnehmer:innen hatten zuvor bereits ein fachliches Judging durchlaufen.

Mit einem Preisgeld von insgesamt 3.000 Euro ging es dabei durchaus um etwas. Aber seien wir ehrlich: Für viele Cosplayer dürfte ohnehin der Moment, das eigene Werk auf einer großen Bühne präsentieren zu dürfen, mindestens genauso viel wert sein.

Am Sonntag folgte mit dem VIECC Cosplay Catwalk ein weiteres Schaulaufen der Kostümkunst. Auch die jüngsten Fans kamen nicht zu kurz: Beim Kids Cosplay Contest konnten Nachwuchs-Superheld:innen und Fantasy-Figuren ihre Kreationen präsentieren.

Mehr als nur Kostüme und Autogramme

Abseits der großen Namen und Kostümwettbewerbe gab es auch auf den kleineren Bühnen einiges zu entdecken. Live-Zeichnen mit Stephanie Gladden, Lichtschwert-Shows, Taekwondo-Vorführungen und Lesungen sorgten für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Besonders interessant war auch die Mischung aus Unterhaltung und Information. Diskussionsrunden über Science-Fiction, Fantasy und die Geschichte der Sammelkartenspiele zeigten, dass Popkultur durchaus mehr zu bieten hat als Explosionen, Superkräfte und möglichst realistische Rüstungen.

Mit einer Premiere von X-Factor – Das Unfassbare samt anschließendem Gespräch mit den Machern setzte man am Sonntag schließlich noch einen etwas ungewöhnlichen Akzent. Wer hätte gedacht, dass zwischen Marvel-Superhelden und Anime-Cosplays auch die Welt des Übersinnlichen ihren Platz findet?

Fazit zur Vienna Comic Con 2026

Zehn Jahre Vienna Comic Con sind ein guter Anlass, um festzustellen, wie sehr sich die Veranstaltung mittlerweile etabliert hat. Was 2015 noch als Treffpunkt für eine vergleichsweise überschaubare Fangemeinde begann, ist längst zu einem der wichtigsten Popkultur-Events des Landes geworden.

Natürlich kann man sich bei einem derart umfangreichen Programm nicht alles ansehen. Wer Vincent D’Onofrio treffen, sämtliche Cosplay-Wettbewerbe verfolgen, in der Artist Alley stöbern und nebenbei noch ein paar Gaming-Runden absolvieren möchte, braucht vermutlich ein eigenes Zeitmanagement-System. Oder eben zwei Tage mehr.

Die Jubiläumsausgabe zeigte jedenfalls eindrucksvoll, was die Vienna Comic Con ausmacht: Nicht ein einzelner Stargast und auch nicht die größte Bühne, sondern das Zusammenspiel unterschiedlichster Fankulturen. Hier darf man gleichzeitig Trekkie, Marvel-Nerd, Gaming-Veteran und Anime-Fan sein, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.

Und wenn am Ende sogar Kingpin persönlich in Wien vorbeischaut, dann kann man wohl mit Fug und Recht behaupten: Hell’s Kitchen war gestern. Wien ist jetzt das Zentrum des Nerdiversums!