A Quiet Place: Tag Eins: Horror-Prequel startet am 27.6.2024 im Kino

Die Fans von A Quiet Place können sich den Sommer im Kalender markieren, denn Paramount Pictures bringt die Vorgeschichte mit A Quiet Place Tag Eins am 27.6.2024 in die heimischen Kinos.

Worum geht’s?

Tag Eins: Erlebe den Tag, an dem unsere Welt still wurde! Niemand ist vorbereitet auf das, was uns erwartet, wenn am 27. Juni 2024 das spannungsgeladene Prequel A QUIET PLACE: TAG EINS in die Kinos kommt.