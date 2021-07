2,5D-Wikinger-Game Song of Iron erscheint am 31.8.2021

Wer von den bärtigen Nordmännern nach dem Ende von Vikings oder dem Assassinen-Ausflug Valhalla (hier geht’s zu unserem Test) nicht genug bekommt, sollte sich Song of Iron von Resting Relic genauer anschauen. Der 2,5D Titel erscheint laut dem neuesten Trailer am 31.8.2021 für Xbox One und Xbox Series.

Worum geht’s?

Hinter euch liegt eine Spur zerbrochener Helme, zerbrochener Schilde und ihr haltet die Axt eines gefallenen Feindes in eurer Hand. Was vor euch liegt, ist noch ein Rätsel: Um euer Volk zu retten, müsst ihr den Großen Tempel der Götter finden, aber erwartet keinen herzlichen Empfang. Bereitet euch darauf vor, von einer Welt getroffen zu werden, die gegen euch gerichtet ist.

In Song of Iron werden Mensch, Monster und die Natur selbst versuchen, euch aufzuhalten. Verwendet Bogen, Axt und Schild, um euch zu wehren, aber seid vorsichtig, Waffen können verloren gehen, Pfeile gehen aus und Schilde werden zerbrochen. Mit dem Blut eurer Vorfahren und eurer zurückgewonnenen Tapferkeit könnt ihr weiterkämpfen!