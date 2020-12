Vikings Final Season startet am 30.12.2020 auf Amazon Prime

Amazon Prime Video verkündet, dass die Vikings Final Season am 30. Dezember in hierzulande zuerst auf Prime Video die Premiere feiert.

Die Segel werden ein letztes Mal gesetzt

Vikings, die von der Kritik gefeierte, mit einem Emmy Award-ausgezeichnete Serie des Schöpfers und Autors Michael Hirst (bekannt für den mit dem Academy Award-ausgezeichneten Film Elizabeth und die für den Emmy- und Golden Globe-nominierte Serie Die Tudors) ist eine Familiensaga, die die bemerkenswerten Geschichten über das Leben und die epischen Abenteuer der nordischen Räuber und Entdecker im finsteren Mittelalter erzählt. Die ersten zehn Episoden der sechsten Staffel sind seit Anfang dieses Jahres verfügbar.

Als sich die epische Saga dem Ende zuneigt, gipfelt der turbulente Konflikt zwischen den Rus und den Wikingern in einem Vorfall mit schwerwiegenden Folgen. Während seines Aufenthalts in Island beschließt Ubbe, den Traum seines Vaters Ragnar zu erfüllen und weiter nach Westen zu segeln, als ein Wikinger je zuvor gereist ist. Auch in England kehrt keine Ruhe ein: Die Wikinger haben dort Siedlungen errichtet und den größten Teil des Landes – mit Ausnahme von Wessex – überrannt. Der König von Wessex, Alfred der Große, ist der einzige sächsische Herrscher, der es wagt, ihre totale Herrschaft anzufechten. Ivar der Knochenlose muss sich in einer finalen Schlacht erneut dem König stellen, den er nur als Junge kannte.

Vikings Final Season Trailer