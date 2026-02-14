007 First Light Story-Trailer weckt vergessene Abenteuer-Gefühle

Das Beste aus allen Welten

Der frische Story-Trailer liefert neue Einblicke in die Geschichte von 007 First Light. Wir sehen James Bond ganz am Anfang seiner Karriere, wie er vom Militärdienst zum Geheimdienst MI6 kommt. Statt eines erfahrenen Profis erleben wir einen talentierten, aber unerprobten Agenten, der sich erst beweisen muss. Eben lange bevor er zur Legende wird – ohne Smoking, ohne Martini und noch ohne seine berühmte Doppelnull-Nummer. Seine Fähigkeiten und seine Entschlossenheit werden in spektakulären Missionen rund um den Globus auf die Probe gestellt.

Das verschollene Uncharted-Feeling

Genau das weckt meine lang schlummernde Unchartet-Liebe. Mit 007 First Light könnte James Bond die Lücke füllen, die Action-Adventure-Fans seit den letzten Uncharted-Spielen vermissen. Das Spiel kombiniert cineastische Schauplätze mit interessanten Charakteren in einer Blockbuster-Inszenierung – und hebt das Ganze sogar auf die nächste Stufe. Die Missionen bieten durch die Freiheit in der Herangehensweise mehr Interaktionen und eröffnen so vielseitige Gameplay-Möglichkeiten. Damit werden gleich zwei Welten vereint: die taktische Komplexität der Hitman-Reihe und die epische Aufmachung im Stil von Uncharted. Der junge Bond verspricht dabei taktische Kreativität, charmante Improvisation und spektakuläre Actionszenen – mal sehen, ob er es an die Abenteuerlegende Nathan Drake heran schafft.

Einmal um die ganze Welt

Eine wichtige Rolle in Bonds frühen Jahren spielt M, die sein Potenzial erkennt und ihn unterstützt. Gleichzeitig gerät er immer wieder mit dem disziplinierten Ausbilder John Greenway aneinander, dessen strikte Regeln mit Bonds instinktivem Vorgehen kollidieren.

Ehe man sich versieht spannt sich die Geschichte über mehrere internationale Schauplätze – von Einsätzen in England, Island & Slowakei, bis in die abgelegenen Regionen der Karpaten Gebirgskette. Dort wird Bond in eine Jagd nach einem abtrünnigen Agenten verwickelt, die schnell zur ersten großen Bewährungsprobe für das wiederbelebte Doppelnull-Programm wird. Während dieser Abenteuer treten ein paar zwielichtige Gestalten auf den Plan, darunter ein mächtiger Schwarzmarkt-Boss, dargestellt von Lenny Kravitz.

Die 007-Origin-Story scheint ein wahrer Blockbuster im Gaming Jahr 2026 zu werden. All zu lange müssen wir auch nicht mehr warten, am 27.Mai dürfen wir in die Spionagewelt eintauchen.