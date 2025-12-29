007 First Light kommt am 27. Mai 2026

007 First Light hat sich um zwei Monate verzögert, teilte Entwickler IO Interactive mit. Kein Grund zur Besorgnis!

Warten auf 007 First Light

Das Spiel, das IOs erste Version des legendären Bond-Franchise ist, sollte ursprünglich am 27. März 2026 veröffentlicht werden. Jetzt hat das Studio bestätigt, dass das neue Erscheinungsdatum von 007 First Light genau zwei Monate später stattfindet, am 27. Mai 2026. In einer Erklärung, die auf den offiziellen X- und Bluesky-Konten des Spiels veröffentlicht wurde, sagte IO Interactive-CEO und Spieldirektor Hakan Abrak, dass die zusätzlichen zwei Monate benötigt werden, um dem Spiel einen letzten Feinschliff zu geben und seinen langfristigen Erfolg zu gewährleisten. „Heute teilen wir ein Update bezüglich 007 First Light, da wir beschlossen haben, die Veröffentlichung des Spiels um zwei Monate auf den 27. Mai 2026 zu verschieben“, heißt es in der Erklärung von Habrak. „Das Game ist unser bisher ehrgeizigstes Projekt, und das Team hat sich voll und ganz darauf konzentriert, ein unvergessliches James-Bond-Erlebnis zu bieten, das atemberaubende Action, Weltenbummler, Spionage, Gadgets, Verfolgungsjagden und mehr vereint.

„Als unabhängiger Entwickler und Herausgeber können wir mit dieser Entscheidung sicherstellen, dass das Erlebnis das Qualitätsniveau erreicht, das die Fans vom ersten Tag an verdienen. Das Spiel schreitet gut voran und ist von Anfang bis Ende vollständig spielbar, so dass wir mit diesen zusätzlichen zwei Monaten die Erfahrung weiter verfeinern und verfeinern können, um sicherzustellen, dass wir beim Start die stärkste Version liefern. Wir sind zuversichtlich, dass dies die Basis für einen langfristigen Erfolg bereitet, und wir schätzen die Geduld und die anhaltende Unterstützung, die wir seit der Enthällung des Spiels erhalten haben, aufrichtig. Wir freuen uns darauf, Anfang 2026 weitere Updates zu 007 First Light zu teilen. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.“ Trotz der Verzögerung scheint der Titel am selben Tag für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC zu erscheinen. Das Spiel – das als Entstehungsgeschichte gestaltet wird – wird Patrick Gibson als unerfahrenen 26-jährigen Bond in der Hauptrolle zeigen.