007 First Light: Die Geschichte des jungen James Bond

In vielerlei Hinsicht ist 007 First Light eine Geschichte, die nur in einem interaktiven Format erzählt werden kann. So viele Möglichkeiten!

Mehr zu 007 First Light

Das neue Spiel wird aus zahlreichen Romanen und Filmen für seine Handlung schöpfen, und es enthält auch eine große Besetzung bekannter Charaktere, die im gesamten Franchise zu sehen sind – wie MI6-Assistent Moneypenny (gespielt von Kiera Lester), Gadget-Guru und Quartiermeister Q (gespielt von Alastair Mackenzie) und Teamleiter M (Priyanga Burford). Als neuer MI6-Rekrut in den Zwanzigern ist dieser James Bond, der von Patrick Gibson dargestellt wird, unerfahren und frech, was dazu führen kann, dass einige Operationen aus den Fugen geraten. Aber wie jede einzelne Bond-Geschichte bietet 007 First Light seine eigenen Originalcharaktere. Neben James Bonds MI6-Mentor John Greenway (dargespielt von Lennie James) wird Lenny Kravitz, ein neuer Superschurke, Schwarzmarktschmuggler und Kriegsherr Bawma, gespielt. Es ist sicherlich ein vertrautes Setup für ein Bond-Erlebnis, aber im Kontext eines Videospiels – eines von IO Interactive – erschließt es wirklich mehr, um die Bond-Fantasie zu erschließen, als andere Spiele.

Aus den Gameplay-Demos und Trailern, die wir gesehen haben, scheint IO Interactive den Stil und die Überlebung von Bond aus Jahrzehnten mit seinem modernisierten Neustart des Charakters zu kanalisieren. Bisher scheint 007 First Light nicht nur das größte Bond-Spiel, sondern auch die realistischste Simulation, ein Superspion zu sein. Während frühere Bond-Spiele wie Goldeneye beliebte Klassiker sind, verkörpern sie das traditionelle Videospiel-Schießspektakel. 007 First Light möchte sich in seiner Adaption von James Bond auf das immersive Element der Hitman-Spiele stützen und den Spielern endlich die Möglichkeit geben, die sozialen Aspekte der Spionagearbeit in großem Maßstab zu erkunden. Das bedeutet, dass ihr euch in jeder Lage nicht nur auf eure Waffen, sondern auch auf das Schleichen oder auch auf James Bonds unendlich scheinendes Charisma verlassen können sollt. Die Möglichkeiten scheinen also endlos, und wann ist es so weit? Der neueste James Bond-Titel erscheint am 27. März 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.