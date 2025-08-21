Indiana Jones und der Große Kreis kommt auch für Nintendo Switch 2

Indiana Jones und der Große Kreis von Xbox und Machine Games kommt für Nintendo Switch 2. Lest mehr!

Über Indiana Jones und der Große Kreis

Die Nachricht wurde während der gamescom 2025 Opening Night Live am Dienstag geteilt, zusammen mit einem Veröffentlichungsdatum von 2026. Indianas neuestes Spiel stellt den ersten großen Xbox-First-Party-Titel dar, der für Nintendos Plattform angekündigt wurde, nachdem das Unternehmen öffentlich seine Absicht erklärt hat, die Switch 2-Konsole zu unterstützen.

Berichten zufolge bereitet Xbox mehrere Veröffentlichungen für Switch 2 vor, darunter Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator. Activision hat sich auch verpflichtet, Call of Duty-Spiele auf Switch 2 zu veröffentlichen, obwohl Black Ops 7 bisher auf der Liste fehlt. MachineGames‘ Der Große Kreis wurde erstmals im Dezember 2024 für Xbox und PC und dann im April 2025 auf PS5 veröffentlicht.