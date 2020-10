Zweiter Nioh 2 DLC Dunkelheit in der Hauptstadt ab sofort verfügbar

Erster Einblick in den DLC “Dunkelheit in der Hauptstadt”

Während der Protagonist in „Der Schüler des Tengu“ seine Abenteuer gegen Ende der Heian-Zeit erlebte (794–1185), ist das neueste Kapitel in der Mitte dieses Zeitalters angesiedelt. Um die geheimnisvolle Geschichte Sohayamarus aufzuklären, reist der Protagonist nach Kyoto und entdeckt einen Schrein mit einer alten Kiste darin. Als er sie untersucht, leuchtet Sohayamaru wieder auf und der Spieler wird in eine antike Version der Hauptstadt in der Heian-Zeit zurückversetzt. Das antike Kyoto wurde in dieser Ära von unzähligen Yokai heimgesucht. Doch es gab es damals viele Helden, die sich diesen Dämonen mutig entgegenstellten. Unter ihnen waren der größte Dämonenjäger und der mächtigste Zauberer der Geschichte. Der Protagonist schließt sich diesen berühmten Helden an, um dem Schrecken und der Zerstörung der Yokai-Horden Einhalt zu gebieten. Dabei lernt er immer mehr über die Zusammenhänge zwischen einer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit und seiner eigenen Gegenwart.

Die zweite DLC-Erweiterung des PlayStation 4-exklusiven Action-Rollenspiels Nioh 2 ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar.

