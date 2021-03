Zweite Monster Hunter Rise Demo angekündigt (+ neues Gameplay)

Neben dem Monster Hunter Stories 2 Releasetermin wurde im gestrigen Monster Hunter Event eine weitere Monster Hunter Rise Demo angekündigt. Obendrein gibt’s einen neuen Gameplay-Trailer sowie einige neue Informationen von Ryozo Tsujimoto (Producer der Monster Hunter-Reihe) sowie Yasunori Ichinose (Director von Monster Hunter Rise). Die Veröffentlichung der zweiten Demo erfolgt bereits in Kürze – genauer gesamt am 12. März um 12:00 Uhr.

Kamuras Hoffnung Gameplay-Trailer

Die Monster Hunter Fangemeinde erhielt in der Videoübertragung einen detaillierten Einblick in die neuen Randale-Quests in Monster Hunter Rise. JägerInnen müssen sich mit den BewohnerInnen vom Dorf Kamura zusammenschliessen, um Verteidigungsvorrichtungen vorzubereiten und die Festung vor Monsterhorden zu beschützen, inklusive starker Apex-Monster, die zu jeder Zeit während einer Belagerung auftauchen können.

Eine Reihe an Informationen zu neuen Gameplay-Features für Monster Hunter Rise wurden zudem heute vorgestellt. Neben den Seidenbinder-Angriffen, die es für alle 14 Waffenarten gibt, können Jäger:innen sogenannte Wechselkünste für jede Waffe freischalten. Indem JägerInnen diese Fähigkeiten austauschen, können komplett neue Kombinationen und Strategien entworfen werden, um ihren bevorzugten Spielstil zu unterstützen. Ausserdem gibt es in Monster Hunter Rise eine dynamische Schwierigkeitsstufe im Mehrspieler-Modus, die sich automatisch verändert, je nachdem wie viele JägerInnen in der Truppe dabei sind und hinzustossen oder die Jagd verlassen. Mit dem neuen Jägerverbindung-Feature lassen sich Tags erstellen, die Ziele und Spielstil eines Jägers oder einer Jägerin beschreiben. Damit kann nach gleichgesinnten MonsterjägerInnen gesucht werden. Nach jeder gemeinsamen Jagd können JägerInnen einem Mitstreiter oder einer Mitstreiterin einen Daumen hoch geben, was die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im späteren Matchmaking erhöht. Zu guter Letzt können SpielerInnen ihre heroischen Errungenschaften und die farbenfrohe Welt von Monster Hunter Rise mit dem Kamera-Feature einfangen und speichern.