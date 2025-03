Assassin’s Creed Shadows Updates bringen neue Inhalte & Verbesserungen

Ubisoft arbeitet mit Hochdruck an Assassin’s Creed Shadows Updates, um das Spiel zu optimieren und spannende neue Inhalte für Fans bereitzustellen. Doch auf welche Verbesserungen und Ideen dürfen wir uns in Zukunft freuen?

Assassin’s Creed Shadows Updates

Das erste kleinere Update hat schon viele kleine Problemchen ausgebessert. Update 1.0.1 hat sich hauptsächlich auf Bug Fixes/Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen konzentriert und gezielt Probleme mit dem Fotomodus behoben. Vor allem auf dem PC kam es regelmäßig zu Abstürzen, wenn Spieler:innen versuchten, Fotos auf der Weltkarte anzuzeigen oder neue Bilder aufzunehmen – das sollte nun nicht mehr passieren.

Stoßt ihr beim Spielen selbst auf Fehler, könnt ihr diese offiziell auf der Assassin’s Creed Shadows Bug Reporter Website einreichen. Das ermöglicht der Community Probleme direkt zu melden und hilft die wichtigsten Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken. Haben andere Spieler:innen das selbe Problem, kann es sein, dass es bereits gemeldet wurde. Diese Meldung kann man dann unterstützen um mehr Fokus darauf zu richten – eine richtig gute Idee von Ubisoft. Ich hatte in meinem Pre-Release-Zeitraum glücklicherweise nur einen minimalen Weltkarten Bug. Wenn ihr also an den nächsten Assassin’s Creed Shadows Updates mithelfen wollt, berichtet den Entwicklern von euer Erfahrung.

Die nächsten Verbesserungen

Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen und Quality-of-Life-Features kommen dann im April. Dann werden hoffentlich folgende Probleme gelöst:

Leistung im Versteck: Auf PS5 und Xbox Series X ist der Performance-Modus im Versteck bisher auf 30 FPS begrenzt – das war nicht beabsichtigt. Das neue Update sollte diese Begrenzung aufheben und für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen.

Auf PS5 und Xbox Series X ist der Performance-Modus im Versteck bisher auf 30 FPS begrenzt – das war nicht beabsichtigt. Das neue Update sollte diese Begrenzung aufheben und für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen. Überarbeitung des Gesucht-Systems: Bisher tauchen Wächter nur auf, wenn in Lagern und Burgen ein Alarm ausgelöst wird. Künftig sollte das System auch auf andere Spielsituationen reagieren, beispielsweise wenn man auf der Straße oder im Dorf unschuldige verletzt. (In Odyssey mit dem Söldner-System war das von Anfang an der Fall)

Bisher tauchen Wächter nur auf, wenn in Lagern und Burgen ein Alarm ausgelöst wird. Künftig sollte das System auch auf andere Spielsituationen reagieren, beispielsweise wenn man auf der Straße oder im Dorf unschuldige verletzt. (In Odyssey mit dem Söldner-System war das von Anfang an der Fall) Verkauf bei Händler:innen: Ausrüstungsgegenstände können immer nur einzeln verkauft werden. Hoffentlich kann man in Zukunft mehrere Items auswählen und somit Waffen und Kleidung schneller verkaufen.

New Game Plus und neue Outfits

Ein besonders oft gewünschtes Feature – der New Game Plus-Modus – befindet sich bereits in der Entwicklung. Ubisoft möchte diesen Modus deutlich aufwerten, was genau damit gemeint ist bleibt abzuwarten. Gesammelte Ausrüstungsgegenstände bleiben im zweiten Durchlauf erhalten somit ist denkbar, dass zusätzliche Gravur-Slots oder verbesserte Werte hinzugefügt werden. Darüber wünschen sich viele Fans die Option, dass Helme und Kapuzen in Zwischensequenzen sichtbar bleiben. In vergangen Spielen (Origins, Odyssey, Valhalla) war dieses kleine Detail immer präsent.

Durch Leaks hat man bereits herausgefunden, dass neue spezielle Outfits nur darauf warten veröffentlicht zu werden. Dabei handelt es sich um Sakura-Outfits und Inhalte rund um das Kirschblütem-Thema, die mit „Schlüsseln“ oder durch „Projekte“ im Animus-Hub freigeschaltet werden können.

Gegenwarts-Story wird weiter ausgebaut

Bereits jetzt lassen sich über den Animus Hub Daten sammeln, doch Ubisoft hat für die kommenden Monate noch viel mehr geplant. Franchise Director Marc-Alexis Côté kündigte an, dass zukünftige Animus Hub-Inhalte regelmäßig erscheinen sollen – wir dürfen uns also auf weitere „Projekte“ und wohlmöglich auch Dokumente in Text- und Videoform freuen, welche die Gegenwarts-Story bereichern. Vielleicht finden wir im Animus Hub auch Informationen zu zukünftigen Projekten, wie dem Black Flag Remake.

Claws of Awaji: Der erste große DLC

Mit dem kommenden DLC Claws of Awaji erweitert Ubisoft die japanische Spielwelt um neue Inhalte. Das DLC beinhaltet zehn Stunden neuen Spielspaß, eine neue Handlung, die direkt nach der Hauptgeschichte einsetzten soll, und neue Gameplay-Mechaniken. Wir erkunden die die Region Awaji, eine Insel nahe der Bucht von Osaka, wo eine finstere Gruppe ihr Unwesen treibt. Bereits bestätigt ist, dass Naoe eine neue Waffe, den „Bo-Stab“, erhält. Hoffentlich bekommt Yasuke auch ein neues Spielzeug, vielleicht Tekkō-Faustwaffen. Da diese Erweiterung für viele durch den Vorbesteller-Bonus kostenfrei ist, kann man bestimmt schon ab Mai mit dem DLC rechnen – so bleibt Shadows weiterhin im Gespräch. Einen ersten Einblick bekommen wir im folgendem Trailer: