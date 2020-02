Zombieland 2: Doppelt hält besser ab 19.3.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Woody Harrelson & Co in Zombieland 2: Doppelt hält besser verpasst haben. Sony Pictures Entertainment veröffentlicht am 19.3.2020 die Zombiekomödie auf DVD und Blu-ray.

Zombieland: Doppelt hält besser

Welcome back to Zombieland! Wichita (Emma Stone), Little Rock (Abigail Breslin), Columbus (Jesse Eisenberg) und Tallahassee (Woody Harrelson) sind zurück und schlagen sich weiter durch eine Welt, die nach einer Zombieapokalypse brachliegt. Ihr Weg führt sie dabei von den Weiten Amerikas bis ins Weiße Haus. Diesmal bekommen sie es nicht nur mit einer völlig neuen Zombie-Art zu tun, die sie vor ungeahnte Herausforderungen stellt, sondern auch mit ein paar anderen menschlichen Überlebenden, die erstaunliche Parallelen zu ihrer eigenen kleinen Zwangsfamilie aufweisen.