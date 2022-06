Zombie Land Saga: Revenge: 2. Staffel kommt im September auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans der sieben Zombie Idols von Franchouchou – nach dem erfolgreichen Debüt bringt Kazé Deutschland die zweite Staffel Zombie Land Saga: Revenge voraussichtlich ab Mitte September auf zwei Volumes auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Die erste Zombie-Idol-Group der Welt feiert ihren Durchbruch! Oder auch nicht: Anstatt Tausende Fans zu haben und in Ruhm und Geld zu baden, steht es schlecht um Franchouchou: Kaum einer tauchte zu ihrem Megakonzert auf, ihre Performance ließ auch zu wünschen übrig und nun haben sie einen Haufen Schulden, die irgendwie getilgt werden müssen. Also arbeiten unsere Zombie-Idols in diversen Teilzeitjobs, immer mit dem Ziel vor Augen, eines Tages doch ihr Comeback zu feiern. Ihr Manager und Erschaffer, Kotaro, scheint allerdings jegliches Interesse an Franchouchou verloren zu haben. So müssen die Idols fürchten, dass ihr Weg zum Comeback ein langer zu sein …