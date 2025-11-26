Zehn Jahre VIECC – Ein Hoch auf die Nerds!

Die Vienna Comic Con 2025 ist Geschichte – und hat sich zum zehnten Geburtstag selbst übertroffen. Mehr als 45.000 Popkultur-Fans pilgerten am 22. und 23. November in die Messe Wien, um zwei Tage lang in dieses Paralleluniversum einzutauchen, in dem Cosplayer:innen die Hallen regieren, Stars zum Greifen nah sind und Popkultur endlich das sein darf, was sie ist: laut, bunt, emotional und ein verbindendes Element zwischen Generationen.

Schon beim Betreten der Hallen war klar: Dieses Jubiläum ist keine bloße Zahl, sondern eine echte Zäsur. Die VIECC hat sich in zehn Jahren von einem ambitionierten Popkultur-Event zu einer der wichtigsten Conventions Europas entwickelt – und 2025 das bisher stärkste Line-up ihrer Geschichte aufgefahren.

Stars, Stimmung, Standing Ovations

Im Zentrum der Aufmerksamkeit – neben unzähligen handgefertigten Cosplays und Merch-Ständen, die die Kreditkarten gefährlich heißlaufen ließen – standen heuer die internationalen Headliner. Elijah Wood sorgte erwartungsgemäß für überfüllte Panelräume und strahlende Frodo-Fans, während Manu Bennett und Craig Parker bewiesen, dass sie auf der Bühne genauso charismatisch sind wie auf dem Schlachtfeld von Spartacus. Auch Kevin McNally brachte mit seinem Piraten-Charme eine ordentliche Portion Nostalgie mit, während Jessica Szohr Gossip-Girl-Vibes direkt nach Wien teleportierte.

Auf der kreativen Seite überzeugten große Namen wie Arild Midthun, dessen Donald-Duck-Interpretationen vor Ort dank live gezeichneter Skizzen bewundert werden konnten. Aus Japan reiste Toshihiro Kawamoto an – eine lebende Anime-Legende, deren Handschrift Serien wie Cowboy Bebop oder My Hero Academia geprägt hat. Im Cosplay-Sektor setzte niemand geringere als Yaya Han das Qualitätsniveau auf ein internationales Top-Level.

Und dann natürlich die größte Fan-Ekstase für viele österreichische Besucher:innen: Thomas Brezina. Panels, Signings, leuchtende Kinderaugen – und mindestens genauso euphorische Erwachsene. Gänsehaut pur.

Ein Wochenende zum Anfassen

Was die VIECC von vielen anderen Conventions abhebt, ist die Mischung aus internationalem Flair und Lokalbezug. Ja, es gibt die großen Stars, aber ebenso eine starke Community aus österreichischen Artist:innen, Cosplayer:innen und Creators. 600 Aussteller:innen verwandelten die 42.000 m² in ein Meer aus Merch, Artprints, Indie-Games, Hardcover-Schätzen, Funko-Pop-Wänden und Sammelkarten-Tempeln.

Dabei blieb die Mission klar: Erlebnisse schaffen, die man nicht streamen kann. Panels, die überraschend ehrlich werden. Fotomomente, die man sich einrahmen möchte. Wettbewerbe wie die legendären VIECC Cosplay Championships, die wieder einmal zeigten, warum Österreichs Cosplay-Community zur stärksten im deutschsprachigen Raum zählt.

Die Highlights: Von Witcher-Briefmarken bis Maskenball

Zum Jubiläum mussten es natürlich ein paar Specials sein. Besonders im Rampenlicht: die streng limitierte VIECC-Sonderbriefmarke zu The Witcher 3. Ein Sammlerstück mit Kultpotenzial – und ein herrliches Beispiel für die Schnittmenge aus Popkultur und klassischer Sammlerästhetik.

Bereits am Freitag eröffnete der VIECC Maskenball das Wochenende mit einer Wucht. Ein Fest, das nicht nur Cosplayer:innen feierte, sondern stilistisch zwischen Fantasy-Gala und detailverliebtem Kostümfest pendelte.

Für Creator-Fans standen DoktorFroid und Jodie Calussi bereit, um ihre Online-Communities in die reale Welt mitzunehmen – Panels voller Interaktion, Humor und spontanen Momenten inklusive.

Stimmen hinter den Kulissen

Die Veranstalter:innen ließen es sich nicht nehmen, die Emotionalität dieses Jubiläums zu betonen. Patrick Krippner sprach von „einem Kapitel voller Emotionen“, Chang Xue von „Mut, Neues auszuprobieren“, und Fiona Hiller erinnerte daran, dass sie selbst einmal Besucherin war, bevor sie Teil des Teams wurde. Diese persönliche Verbundenheit merkte man der gesamten Convention an.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum die VIECC so eine starke Community um sich versammelt hat: Hier arbeiten Menschen, die dieselben Leidenschaften teilen wie ihre Besucher:innen.

Fazit zur VIECC 2025 – Ein Jubiläum, das Maßstäbe setzt

Zehn Jahre Vienna Comic Con – und selten war klarer, wie wichtig ein Event wie dieses für die österreichische Popkultur-Szene ist. 2025 hat die VIECC bewiesen, dass sie nicht nur gewachsen ist, sondern sich ständig weiterentwickelt: größer, internationaler, diverser – aber ohne den Charme zu verlieren, der sie seit dem ersten Jahr auszeichnet.

Die Mischung aus hochkarätigen Stars, internationalen Artist:innen, lebendiger Community und liebevoll kuratierten Specials machte die Jubiläumsausgabe zu einem echten Erlebniswochenende. Ein Ort, an dem Fandoms aller Art zusammenkommen, an dem Vielfalt gefeiert wird und an dem die Begeisterung in jeder Ecke spürbar ist.

Wenn die nächsten zehn Jahre genauso ambitioniert werden wie dieses Jubiläum, dann steht uns noch einiges bevor. Und ja: Wir freuen uns jetzt schon.