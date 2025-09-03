Yale bringt das neue Linus Smart Lock L2 Lite: Bye, bye, Schlüssel!

Yale hat mit dem Yale Linus Smart Lock L2 Lite die neueste Innovation im Bereich der Smart Lock-Technologie auf den Markt gebracht.

Einfacherer Alltag mit dem Linus L2 Lite

Das Schloss wurde entwickelt, um den Zugang zum Haus für alle schneller, sicherer und einfacher zu machen, und ist mit smarten Funktionen wie der neuen KeySense-Technologie ausgestattet. Wir dürfen uns von Schlüsseln mit dem neuen Yale Linus Smart Lock L2 Lite verabschieden – hier geht’s zur offiziellen Seite. Dank der neuen KeySense-Technologie war das Ver- und Entriegeln von Wohnungen und Häusern noch nie so schnell und einfach. In einer hektischen Morgenroutine mit Kindern, wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt und oft Chaos herrscht, ist es von unschätzbarem Wert, nicht nach einem Schlüssel suchen zu müssen.

Mit einem einfachen kurzen Tastendruck könnt ihr die Tür von innen entriegeln, und ein längerer Tastendruck sorgt dafür, dass die Tür beim Weggehen mit einer individuell einstellbaren Verzögerung automatisch verriegelt wird. Sobald ihr euch der Haustür von der Außenseite nähert, nutzt die Auto-Unlock-Funktion (individuell in der App auf Wunsch aktivierbar) den Standort eures Smartphones und entriegelt die Tür automatisch. Nie wieder nach Schlüsseln suchen, wenn die Hände voll sind – mit Linus L2 Lite können alle schnell und bequem direkt ihr eigenes Zuhause betreten. Zudem ist es der günstige und dennoch benutzerfreundliche Einstieg in die Welt der Smart Locks.

Müheloses Zutrittsmanagement

Was heißt das? Wir können mit Linus L2 Lite ganz einfach den Zugang für Familie, Freunde oder Gäste freigeben, ohne dass physische Ersatzschlüssel erforderlich sind. Eltern können ihren Kindern beispielsweise über ein Yale Smart Keypad mit einem Code einen sicheren, individuellen Zugang gewähren, sodass sie sich keine Sorgen mehr über verlorene oder vergessene Schlüssel machen müssen. Darüber hinaus informieren Echtzeit-Benachrichtigungen in der Yale Home-App Haus- und Wohnungsbesitzer/-mieter genau darüber, wann ihre Angehörigen sicher nach Hause gekommen sind, sodass sie überall entspannt sein können. Das Linus L2 Lite ist auch für Partner im Bereich der Ferienwohnungs- und Kurzzeitvermietungen eine hervorragende Option für eine effiziente und kontaktlose Schlüsselübergabe und einen flexiblen Check-In- und Check-Out-Prozess.

Einfach zu installieren und benutzerfreundlich

Das Linus L2 Lite wurde sowohl für Mieter, Hausbesitzer und Vermieter von Ferienwohnungen entwickelt und verfügt über ein schlankes, kompaktes Design, das ohne Bohren oder professionelle Installation an die meisten europäischen Türen passt. Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Yale Home-App sorgt für eine reibungslose Selbstinstallation auf EU-Profil- und auch Schweizer Rundzylindern. Mit einer zusätzlichen Yale Wi-Fi Bridge können wir über die Yale Home-App von überall aus Türen entriegeln, den Status des Schlosses überprüfen oder den Zugriffsverlauf einsehen. Das Schloss ist über Thread auch Matter-kompatibel, was eine nahtlose Integration mit Alexa, Google Home, Apple Home und Samsung SmartThings gewährleistet.

Sicherheit, serienmäßig

Das Schloss ist innen montiert und von außen nicht sichtbar, so dass es diebstahlsicher ist. Für all jene, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen, ist Linus L2 Lite mit modernster Verschlüsselung geschützt, und niemand kann unbefugt auf das Smart Lock zugreifen. Darüber hinaus ist jedes Yale Home-Konto durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung als zusätzliche Sicherheitsstufe geschützt. Juan Ashida, SVP & Head of Residential Segment EMEIA, sagte zur Einführung dieses Produkts: „Das neue Yale Linus Smart Lock L2 Lite bietet unseren Kunden unvergleichlichen Komfort und macht den Zugang zum Zuhause mühelos. Durch das Wegfallen von Schlüsseln werden Abläufe vereinfacht und die Sicherheit erhöht. Mit dem Linus L2 Lite verändert Yale die Art und Weise, wie wir unser Zuhause betreten, und sorgt dafür, dass Einfachheit und Komfort immer zur Hand sind.“

Das neue Yale Linus Smart Lock L2 Lite ist ab 3. Dezember einer UVP von 139,- Euro auf der offiziellen Seite unter www.yalehome.de und im Handel erhältlich.