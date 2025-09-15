XT5, N65i II, ST5 & GT5 Series: NAVEE zeigt das neue E-Scooter-Portfolio auf der IFA 2025

Auf der IFA 2025 stellte NAVEE seine Markenvision, Produktinnovationen in Form von neuen E-Scootern und Wachstumsperspektiven vor.

NAVEE x IFA 2025

Die Pressekonferenz betonte die Entwicklung von NAVEE als globale Premiummarke für E-Mobilität, die urbane Pendler, Familien und Freizeitfahrer gleichermaßen anspricht. „NAVEE steht für grenzenlose Mobilität: mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit beim Pendeln und in der Freizeit. Keine Oﬀroad-Grenzen, keine Pendelbeschränkungen – NAVEE ist nicht nur ein Fahrzeug, sondern eine Denkweise, inspiriert von ‚NAVIGATION‘, die zeigt, dass Mobilität mehr ist als von A nach B zu kommen – sie schaﬀt besondere Momente unterwegs“, erklärt Victoria – Country Manager im Bereich Deutschland/Österreich. Neben strategischen Einblicken in Expansion, Marktanteile und zukünftige Produktkategorien wurden die Highlights der neuen Produktlinien präsentiert. NAVEE zeigte auf der IFA 2025 ein umfassendes Portfolio:

XT5 Series – Kraftpaket fürs Gelände

Der XT5 ist für alle gedacht, die gerne über Asphalt hinausblicken. Zwei kraftvolle 2200-W-Motoren bringen das Modell selbst steilen Anstiegen von bis zu 45 % mühelos hinterher, während eine Reichweite von bis zu 90 km und ein optionaler Zusatzakku von 468 Wh noch weiter hinausführen. Die Front-und Heck-Mid-Mounted Damping Arm-Federung mit 60 mm Federweg schluckt jede Unebenheit, und die 12-Zoll-Oﬀroad-Reifen sorgen für festen Grip auf jedem Untergrund. Bis zu 150 kg Traglast machen ihn dabei zum verlässlichen Begleiter, egal ob für Fahrer oder Gepäck. Kurz: Wer den XT5 besteigt, nimmt die Welt unter die Räder – im wahrsten Sinne des Wortes.

GT5 Series – Komfort für den Alltag

Der GT5 ist der Pendler-Allrounder. Mit 1638 W Motorleistung, 85 km Reichweite, 28 % Steigfähigkeit und 130 kg Traglast meistert er zuverlässig den Alltag. Die Doppelfederung reduziert Vibrationen, das 195 mm breite Trittbrett entlastet Rücken und Beine. So wird selbst das hektische Stadtpendeln zum entspannten Erlebnis – ohne dass der Fahrspaß auf der Strecke bleibt. Für urbane Pendler optimiert, ausgestattet mit Front- und Heckfederung.

ST5 Series – Der smarte City-Champion

Die ST5 Series liefert 1650 W Leistung, bis zu 160 km Reichweite mit Zusatzakku und eine Steigfähigkeit von 28 %. Die Damping Arm- Federung und das 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay sorgen für komfortable, sichere und intuitive Fahrten. Der Clou: Der externe Akku lässt sich auch als mobile Powerbank nutzen. Für städtische Vielfahrer entwickelt, mit erweiterbarer Reichweite über das externe Akku-System NAVEE X Power Station.

N65i II – SUV unter den E-Scootern

Der N65i II verbindet Robustheit mit cleverer Technik. 1350 W Peak-Power, 24 % Steigfähigkeit und 150 kg Traglast sorgen dafür, dass man sowohl durch die City als auch über leichte Trails souverän kommt. Die verbesserte Frontfederung in Kombination mit 10,5-Zoll-All-Terrain-Reifen und einem Dreifach-Bremssystem garantiert ein sicheres, stabiles Fahrgefühl. Dank der Apple Find My-Integration kann der Scooter jederzeit geortet werden – ein Feature, das Alltag und Abenteuer smart verbindet.

K100 Kinder-Scooter

Ein smarter Kinder-Scooter mit GPS-Tracking, dynamischer RGB-Beleuchtung und App-gesteuerter Geschwindigkeitsbegrenzung.

E-Bikes

Fold 1 : Kompakt, leicht, wartungsarm – ideal für Pendler.

: Kompakt, leicht, wartungsarm – ideal für Pendler. Das SP01: Langstrecken-E-Bike mit 1000 W Motor und Radar- Kollisionswarnung.

Birdie 3X Golf-Cart

Faltbares Golf-Cart mit Auto-Follow-Funktion und leistungsstarken Motoren – für entspanntes Spiel über 36 Löcher.

Electric Motorcycle SK01

Ein zukunftsweisendes E-Motorrad für urbane Mobilität, erstmals vorgestellt auf der IFA 2025.

Blick in die Zukunft

Fred, Product Director bei NAVEE, fügt hinzu: „Mit all der Technologie, die wir dieses Mal auf den Markt bringen, setzen wir viele Premieren in der Branche: die dreijährige deutsche Garantie für die ST3-Serie (50 % länger als der Branchenstandard), sowie die ‚NavUltraRange‘ (NAVEE Ultra Range), die sowohl eine größere Reichweite als auch mehr Leistung bietet. Dank des Schnellverschlusses lässt diese sich zudem mühelos abnehmen.“ Ob abseits befestigter Wege, durch die City oder auf dem täglichen Arbeitsweg – hier ist für alle etwas dabei.

Mit der XT5, N65i II und ST5/GT5 Series zeigt NAVEE, dass E-Scooter mehr sein können als nur bloße Transportmittel: Sie sind Begleiter für jede Strecke, jedes Abenteuer und jede Herausforderung. Der Hersteller bringt es auf den Piunkt: Mit NAVEE fährt ihr nicht nur, ihr erlebt Mobilität völlig neu. Parallel zur Produkterweiterung plant NAVEE, seine Organisation weiter zu stärken, die Mitarbeiterzahl bis Ende 2025 auf 1.200 und 2026 auf 2.000 zu erhöhen. Das Ziel ist klar: Bis 2026 will NAVEE die weltweite Nr. 1 im Bereich E-Scooter werden – sieht gut aus!