Xiaomi Watch S4 41 mm im Praxistest – eine schöne Überraschung
Ich hatte die Xiaomi Watch S4 41 mm zwei Wochen im Alltag, mit dem weißen Lederarmband, im Einsatz. Und ehrlich gesagt: Obwohl ich bisher kein Smartwatch-Enthusiast war, hat mich die Uhr positiv überrascht. Ja, ich war zunächst skeptisch, ob ich so ein „Gesundheits-Tracking“ wirklich brauche – aber nach den letzten Tagen verstehe ich, was den Reiz ausmacht. Insgesamt ist die S4 im 41 mm Design etwas sportlicher als die elegante Watch 2.
Design, Verarbeitung & Haptik
Die Xiaomi Watch S4 41 mm wirkt auf den ersten Blick elegant und unaufdringlich. Mit einem Gehäuse von 41,2 × 41,2 × 9,5 mm und einem Gewicht von rund 32 g (ohne Armband) ist sie überraschend leicht zu tragen. Der Rahmen besteht aus Edelstahl, das weiße Lederarmband fühlt sich auf der Haut angenehm an und selbst beim ständigen Tragen in diesen zwei Wochen hat es nicht unangenehm gescheuert oder sich abgenutzt angefühlt.
Im Alltag: Die Uhr liegt gut am Handgelenk, wirkt hochwertig verarbeitet, die Tasten sind stabil und nichts klappert. Der Leder-Look verleiht zudem mehr Eleganz als typische Sportuhren. Trotzdem: Wer eine robuste Outdoor-Smartwatch mit Metallarmband erwartet, könnte bei ganz harten Einsätzen etwas vorsichtiger sein.
Was sie nicht ganz perfekt macht:
- Das Lederarmband sieht gut aus und fühlt sich gut an – aber bei sportlicher Nutzung (mit starkem Schwitzen) wäre vielleicht ein Kautschuk- oder Fluorband praktischer (auch verfügbar).
- Manche Premium-Smartwatches setzen noch stärker auf Materialien und Finish. Hier fühlt man, dass Xiaomi im Preis/Leistungsbereich agiert, nicht im Ultra-Premium-Segment.
Display, Tracking & Alltagserlebnis
Das runde 1,32″ AMOLED‐Display mit 466 × 466 Pixel Auflösung liefert klare Darstellung und das laut Hersteller mit einer Spitzenhelligkeit bis etwa 1.500 nits. In der Praxis heißt das: Selbst draußen bei hellem Licht war das Zifferblatt gut ablesbar. Die auswählbaren Ziffernblätter bieten eine gute Mischung, sowohl Fans von sportlichem als auch elegantem Design kommen auf ihre Kosten. Ich persönlich hätte mir zusätzlich noch ein reduzierteres Minimal-Design gewünscht, aber das ist Geschmacksache.
Das Tracking von Gesundheits- und Fitnessdaten fühlte sich nicht wie ein Zwang an, sondern eher wie ein Spiel: „Wie viele Schritte heute? Wie gut war mein Schlaf?“ Das weckt Motivation, selbst bei einem „Nicht-Smartwatch-Typen“ wie mir. Kleiner Wermutstropfen: Bei manchen Messungen hakt es geringfügig. In meinem Test kam gelegentlich die Meldung, dass die Uhr „zu weit vom Handgelenk entfernt“ sei oder nicht waagrecht getragen wurde. Das war nicht oft, aber erwähnenswert.
Akku & Laufzeit
Ein echtes Highlight für mich war die Akkulaufzeit: Xiaomi gibt dabei bis zu acht Tage bei leichter Nutzung an. In meinen zwei Wochen Nutzung, mit Notifications, sporadischem Sport-Tracking und Alltag, kam ich sehr gut über mehrere Tage ohne zu Laden. Für mich ein klarer Pluspunkt: Kein tägliches Laden, kein ständiges Nachdenken darüber. Natürlich: Wer das GPS permanent nutzt oder viele Sensoren auf Volllast fährt, wird kürzere Laufzeiten sehen. Im Vergleich zu vielen Konkurrenten fühlte es sich aber komfortabel an.
Was die Xiaomi Watch S4 41 mm nicht kann – realistisch betrachtet
Natürlich ist die S4 kein Wunderwutzi. Neben den vielen Funktionen und tollen Features, die sie in dieser Preisklasse draufpackt, gibt es aber auch ein paar Punkte, die nicht unerwähnt bleiben sollten:
- Kein vollwertiges WearOS mit riesiger App-Auswahl: Das System ist solide, aber nicht mit dem Ecosystem mancher Hersteller auf Flaggschiff-Niveau vergleichbar.
- Bei manchen Messungen kleine Ungenauigkeiten – z. B. der Hinweis, dass die Uhr nicht korrekt positioniert sei.
- Lederarmband ist elegant, aber bei extremer sportlicher Nutzung ggf. nicht optimal.
- Wer maximale Spezialisierung für Sport-Profis sucht (z. B. spezielle Sensorfunktionen, Profi-Trainingstools), da gibt es Modelle mit mehr Fokus.
- Gutes Display, aber kein super-hochfrequentes Panel oder ausgeklügeltes Always-On mit extrem niedriger Helligkeit. Wer solche Features sucht, könnte anderswo schauen.
Fazit - schön und kann alles
Die Xiaomi Watch S4 41 mm hat mich in dieser Testphase überzeugt und das mehr als ich erwartet hatte. Sie kombiniert elegantes Design, angenehme Haptik, solide Technik und lange Akkulaufzeit zu einem Gesamtpaket, das im Alltag sehr gut funktioniert. Für mich, der nicht unbedingt Uhr und Fitness-Tracker in einem wollte, war sie eine angenehme Entdeckung: unkompliziert, motivierend, nicht übertrieben.
Wer nach einer Smartwatch sucht, die gut aussieht, zuverlässig im Alltag funktioniert und bei Aktivität & Gesundheit begleiten kann, ohne Premium-Preis oder unnötige Komplexität, dann ist die Xiaomi Watch S4 41 mm eine sehr gute Wahl.