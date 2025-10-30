Xiaomi Watch S4 41 mm im Praxistest – eine schöne Überraschung

Ich hatte die Xiaomi Watch S4 41 mm zwei Wochen im Alltag, mit dem weißen Lederarmband, im Einsatz. Und ehrlich gesagt: Obwohl ich bisher kein Smartwatch-Enthusiast war, hat mich die Uhr positiv überrascht. Ja, ich war zunächst skeptisch, ob ich so ein „Gesundheits-Tracking“ wirklich brauche – aber nach den letzten Tagen verstehe ich, was den Reiz ausmacht. Insgesamt ist die S4 im 41 mm Design etwas sportlicher als die elegante Watch 2 .

Im Alltag: Die Uhr liegt gut am Handgelenk, wirkt hochwertig verarbeitet, die Tasten sind stabil und nichts klappert. Der Leder-Look verleiht zudem mehr Eleganz als typische Sportuhren. Trotzdem: Wer eine robuste Outdoor-Smartwatch mit Metallarmband erwartet, könnte bei ganz harten Einsätzen etwas vorsichtiger sein. Was sie nicht ganz perfekt macht:

Die Xiaomi Watch S4 41 mm wirkt auf den ersten Blick elegant und unaufdringlich. Mit einem Gehäuse von 41,2 × 41,2 × 9,5 mm und einem Gewicht von rund 32 g (ohne Armband) ist sie überraschend leicht zu tragen. Der Rahmen besteht aus Edelstahl, das weiße Lederarmband fühlt sich auf der Haut angenehm an und selbst beim ständigen Tragen in diesen zwei Wochen hat es nicht unangenehm gescheuert oder sich abgenutzt angefühlt.

Display, Tracking & Alltagserlebnis

Das runde 1,32″ AMOLED‐Display mit 466 × 466 Pixel Auflösung liefert klare Darstellung und das laut Hersteller mit einer Spitzenhelligkeit bis etwa 1.500 nits. In der Praxis heißt das: Selbst draußen bei hellem Licht war das Zifferblatt gut ablesbar. Die auswählbaren Ziffernblätter bieten eine gute Mischung, sowohl Fans von sportlichem als auch elegantem Design kommen auf ihre Kosten. Ich persönlich hätte mir zusätzlich noch ein reduzierteres Minimal-Design gewünscht, aber das ist Geschmacksache.

Das Tracking von Gesundheits- und Fitnessdaten fühlte sich nicht wie ein Zwang an, sondern eher wie ein Spiel: „Wie viele Schritte heute? Wie gut war mein Schlaf?“ Das weckt Motivation, selbst bei einem „Nicht-Smartwatch-Typen“ wie mir. Kleiner Wermutstropfen: Bei manchen Messungen hakt es geringfügig. In meinem Test kam gelegentlich die Meldung, dass die Uhr „zu weit vom Handgelenk entfernt“ sei oder nicht waagrecht getragen wurde. Das war nicht oft, aber erwähnenswert.

Akku & Laufzeit

Ein echtes Highlight für mich war die Akkulaufzeit: Xiaomi gibt dabei bis zu acht Tage bei leichter Nutzung an. In meinen zwei Wochen Nutzung, mit Notifications, sporadischem Sport-Tracking und Alltag, kam ich sehr gut über mehrere Tage ohne zu Laden. Für mich ein klarer Pluspunkt: Kein tägliches Laden, kein ständiges Nachdenken darüber. Natürlich: Wer das GPS permanent nutzt oder viele Sensoren auf Volllast fährt, wird kürzere Laufzeiten sehen. Im Vergleich zu vielen Konkurrenten fühlte es sich aber komfortabel an.

Was die Xiaomi Watch S4 41 mm nicht kann – realistisch betrachtet

Natürlich ist die S4 kein Wunderwutzi. Neben den vielen Funktionen und tollen Features, die sie in dieser Preisklasse draufpackt, gibt es aber auch ein paar Punkte, die nicht unerwähnt bleiben sollten: