Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S Test: Hochwertige HomeKit-fähige Beleuchtung

Die ersten Schritte in Richtung Smart Home sind immer zaghaft. Gut, dass die Mi Smart LED Desk Lamp 1S den Weg so leicht wie nur möglich macht! Die tolle Verarbeitung und das markige Design sorgen dafür, dass die Lampe überall hinpasst. Grandios ist auch, wie schnell und simpel alles eingerichtet ist. Die hohe Kompatibilität mit den etablierten Standards im Smart Home-Bereich erledigt dann den Rest, diese Lampe passt in jedes System.

Es gibt kaum etwas zu bemängeln: Die stufenlos regelbare Helligkeit erhellt die Umgebung gleichmäßig, auch die Farbe des Lichts lässt sich auf einen Tipp verändern. Der Stromverbrauch hält sich mit maximal 9 Watt ebenso in Grenzen wie die Wärmeentwicklung oder die Lautstärke – die Mi Smart LED Desk Lamp 1S fällt dadurch absolut nicht auf. Das Aussehen ist natürlich Geschmackssache, wie das halt bei jedem Einrichtungsgegenstand so ist – seid ihr bereit für den ersten Schritt in euer Smart Home?