XIAOMI liefert 4 Jahre Sicherheitspatches für die 11T-Serie

Der Hersteller XIAOMI wird von nun an längere Patch-Zeiträume anvisieren. Mehr Infos zu dieser Änderung für die 11T-Serie lest ihr hier!

Über die neuen Ziele von XIAOMI

XIAOMI kündigt an, dass die XIAOMI 11T-Serie – XIAOMI 11T Pro und XIAOMI 11T – 3 Generationen von Android-System-Upgrades sowie 4 Jahre Sicherheitspatches bieten wird. Mit dieser Änderung werden die Nutzer:innen der XIAOMI 11T-Serie ein besseres Nutzererlebnis und eine längerfristige Datensicherheit genießen. Obwohl andere Geräte zu diesem Zeitpunkt nicht einbezogen sind, ist XIAOMI überzeugt, dass dies eine positive Veränderung darstellt und auf die Bedürfnisse der Nutzer der XIAOMI 11T-Serie abgestimmt ist. Albert Shan, Head of Product & Technology, XIAOMI International, sagt das Folgende dazu: „Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Smartphone-Hardware verlängert sich die Lebensdauer eines Smartphones, was bedeutet, dass die Nutzer ihr Smartphone nicht mehr so häufig ersetzen müssen.

Aus diesem Grund legen immer mehr Verbraucher großen Wert darauf, die neuesten Betriebssystem-Updates zusammen mit den neuesten Funktionen zu erhalten. XIAOMI ist entschlossen, den Nutzern marktführende Hardware und dauerhafte Leistung zu bieten. Um diese Verpflichtung gegenüber den Nutzern fortzusetzen, verlängert XIAOMI die Lebensdauer der XIAOMI-Smartphones, indem es drei Generationen von Android-Betriebssystem-Updates gewährleistet. Auf diese Weise können die Nutzer ihre aktuellen Geräte länger nutzen und gleichzeitig die neuesten Funktionen genießen. Gleichzeitig werden wir die Nutzer mit Sicherheitsupdates versorgen, die sicherstellen, dass ihre Geräte über einen längeren Zeitraum sicher funktionieren.”

Nicht nur für die 11T-Serie gedacht

XIAOMI wird auch die Möglichkeit prüfen, die erweiterten Android-System- und Sicherheits-Upgrade-Dienste auf weitere XIAOMI -Geräte zu erweitern. „Es ist keine einfache Aufgabe für XIAOMI und sein Team, System-Updates und Sicherheitspatches für alle seine früheren Smartphone-Modelle bereitzustellen. Aber die Aussicht auf diese Herausforderung und die Erfüllung der Wünsche unserer Kunden ist aufregend. Auf der einen Seite erfüllen wir einmal mehr das Markenversprechen von XIAOMI an seine weltweiten Nutzer – erstaunliche Produkte anzubieten. Andererseits ist die schrittweise Verlängerung der Lebensdauer der XIAOMI-Smartphones ein fortlaufender Schritt, der die Ziele von XIAOMI in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung unterstützt”, fügte Albert Shan hinzu. Mehr Infos gibt’s auf dem offiziellen Blog – was haltet ihr davon?