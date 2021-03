Xiaomi hat faltbares Smartphone Mi MIX FOLD vorgestellt

Das Mi MIX FOLD ist nun offiziell: Auf der Frühjahrsvorstellung hat Xiaomi alles zum faltbaren Smartphone verkündet. Lest hier mehr!

Über das Mi MIX FOLD

Als Xiaomis erstes faltbares Smartphone verwendet das Mi MIX FOLD ein U-förmiges Scharnierdesign, das das Gewicht und die Zuverlässigkeit stark verbessert hat. Das Gewicht ist im Vergleich zu anderen faltbaren Smartphones um bis zu 27 Prozent reduziert. Das Gerät wurde 200.000 Biegungen im Belastungstest und bis zu 1 Million Biegungen im extremen Belastungstest unterzogen. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem großen 8,01 Zoll WQHD+ auflösenden flexiblen internen Display und einem 6,52” großen externen Display ausgestattet.

Es hat aber noch mehr Innovationen zu bieten, wie z.B. Xiaomis eigenen Surge C1 ISP (Bildsignalprozessor), der für professionelle Fotografie optimiert ist und die erste Liquid Lens, die in einem Smartphone verwendet wird. Das Mi MIX FOLD bietet ein Premium-Erlebnis mit einem Vierfach-Lautsprecher-Setup, einem 5.020mAh-Akku und 67W-Turboladeunterstützung. Es stellt zudem einen weiteren wichtigen Meilenstein für Xiaomi dar, indem es eine Reihe von technologischen Neuerungen mit einem Laser-Fokus auf das Kundenerlebnis einführt.

Weitere Infos zum faltbaren Smartphone

Angetrieben von Xiaomis eigenem AI-Algorithmus können die externen und internen Displays des Mi MIX FOLD Bilder und Videos in Superauflösung erzeugen und sind sogar in der Lage, die Auflösung von Bildern von 720p auf 1440p zu verdoppeln. Bei Videos verdreifacht der AI-Algorithmus die Auflösung und steigert die Qualität von 480p auf 1440p. Es gibt aber auch ordentlich auf die Ohren, denn Xiaomi hat das Soundsystem des Mi MIX FOLD weiter verbessert, indem es das erste Smartphone mit vier Lautsprechern entwickelt hat. Bessere Fotos gibt’s dank Surge C1-Prozessor obendrein.

Darüber hinaus unterstützt das Mi MIX FOLD auch 67W-Schnellladung. Durch die speziell angefertigten drei IC-Chipsätze und die parallele Kombination von zwei super-effizienten Ladepumpen kann eine Umwandlungsrate von bis zu 97,5 Prozent erreicht werden, wodurch das Telefon in 37 Minuten vollständig aufgeladen werden kann. Außerdem wurde beim Mi MIX FOLD die CNT-Akkutechnologie eingeführt, die ein sichereres und schnelleres Aufladen ermöglicht und gleichzeitig die Lebensdauer des Akkus mit 5.020 mAh Fassungsvermögen verlängert.

Mehr Technik als je zuvor

Das Mi MIX FOLD ist mit der neuesten Generation der Flaggschiff-Mobilprozessorplattform Qualcomm Snapdragon 888 ausgestattet. Der brandneue 3.200MHz-LPDDR5-Speicher in Kombination mit dem Hochgeschwindigkeits-Flash-Speicher UFS 3.1 ergänzt die Flaggschiff-Leistung des Snapdragon 888 zusätzlich. Um die Fläche des faltbaren Gehäuses effizient zu nutzen, wurden ein Butterfly-Kühlsystem, das großflächige VC-Flüssigkeitskühlung, thermisches Gel, mehrschichtige Graphitplatten und andere Wärmeableitungsmethoden integriert.

Das Mi MIX FOLD wird in einer Standard- und einer Keramik-Sonderedition angeboten. Die Standardversion verwendet die Rückseitenabdeckung aus Corning Gorilla Glass der fünften Generation mit Keramiktextur. Die Keramik-Edition verfügt über einen goldenen Mittelrahmen und Lautstärketasten sowie eine schwarze Keramikrückseite mit spezieller Lasergravur. Das Mi MIX FOLD wird offiziell ab dem 16. April in China über die offiziellen Xiaomi-Kanäle erhältlich sein. Betreffend der Verfügbarkeit und der Preise in Europa wird es noch gesonderte Informationen geben.