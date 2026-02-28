Xiaomi definiert die mobile Fotografie neu: Premiere der 17er Serie und des Leica Leitzphones

Xiaomi hat heute die nächste Generation seiner Flaggschiff-Smartphones enthüllt. Mit dem Xiaomi 17, dem Xiaomi 17 Ultra (hier geht’s zu unserem Test) und dem exklusiven Leica Leitzphone powered by Xiaomi setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der optischen Performance. Im Zentrum steht dabei die vertiefte strategische Partnerschaft mit Leica, die weit über herkömmliche Kooperationen hinausgeht.

Was hat die neue Serie zu bieten?

Besonders das Xiaomi 17 Ultra beeindruckt durch technische Superlative: Es ist mit dem ersten 1-Zoll-LOFIC-Hauptkamerasensor ausgestattet und bietet eine 200-Megapixel-Telekamera mit mechanischem Zoom. Trotz dieser massiven Technik bleibt das Gehäuse mit 8,29 Millimetern erstaunlich dünn. Wenn ihr Wert auf ein noch kompakteres Design legt, dürft ihr euch auf das Xiaomi 17 freuen, das lediglich 191 Gramm wiegt und dennoch mit einem leistungsstarken Light Fusion 950 Sensor aufwartet. Beide Modelle sind durch das neue Xiaomi Shield Glass 3.0 und eine robuste Aluminiumstruktur optimal geschützt.

Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums von Leica präsentiert Xiaomi zudem ein besonderes Sammlerstück: Das Leica Leitzphone. Dieses Gerät verfügt über einen physischen Leica Camera Ring zur haptischen Zoom-Steuerung und spezielle Software-Modi, die den Look klassischer Leica-Kameras wie der M9 authentisch nachbilden. Für dieses Erlebnis dürft ihr jedoch etwas tiefer in die Tasche greifen, da das Modell preislich über der Ultra-Variante liegt.

Unter der Haube sorgt in der gesamten Serie die Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform für enorme Rechenpower. Auch bei der Ausdauer gibt es Upgrades: Die neuen Silizium-Akkus bieten Kapazitäten von bis zu 6330 mAh und lassen sich mit bis zu 100 Watt blitzschnell laden. Ihr könnt zudem euer kreatives Setup durch neue Zubehörlösungen wie das Photography Kit Pro erweitern, das einen integrierten Akku und einen ergonomischen Griff bietet.

Abseits der Smartphones hat Xiaomi die Vision eines elektrischen Hypercars vorgestellt – den Xiaomi Vision Gran Turismo. Dieses Konzeptfahrzeug wurde speziell für die Rennsimulation Gran Turismo 7 entwickelt und vereint extreme Aerodynamik mit dem smarten „Human x Car x Home“-Ökosystem. Zusätzlich wurden die Xiaomi Watch 5 und die Scooter 6 Series als Teil des wachsenden AIoT-Portfolios eingeführt.

Die neuen Flaggschiffe im Detail: Vom kompakten Allrounder bis zum Sammlerstück

Die Xiaomi 17 Series bietet euch drei unterschiedliche Einstiegspunkte in die Welt der High-End-Fotografie. Jedes Modell ist auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten, wobei ihr bei allen Geräten von der engen Zusammenarbeit mit den Expert:innen von Leica profitiert.

Das Xiaomi 17 bildet den eleganten Einstieg und richtet sich an alle Nutzer:innen, die ein handliches Format bevorzugen, ohne bei der Leistung Kompromisse einzugehen. Mit einer Bautiefe von nur 8,06 Millimetern liegt es extrem angenehm in der Hand. Ihr könnt zwischen den Varianten mit 12 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 256 GB oder 512 GB internem Speicher wählen. Farblich dürft ihr euch kreativ ausleben: Neben klassischem Schwarz stehen euch die frischen Töne Venture Green, Alpine Pink und Ice Blue zur Verfügung. Der Preis für dieses Kraftpaket startet bei 999,90 Euro.

Wenn ihr die Grenzen der mobilen Fotografie voll ausschöpfen wollt, ist das Xiaomi 17 Ultra eure Wahl. Es ist das Werkzeug für Profi-Fotograf:innen und Technik-Enthusiast:innen. Hier erhaltet ihr standardmäßig 16 GB Arbeitsspeicher und massig Platz für eure 4K-Videos und hochauflösenden RAW-Aufnahmen, wahlweise mit 512 GB oder gigantischen 1024 GB (1 TB) Speicher. Das Ultra-Modell ist in den zeitlosen Farben Schwarz und Weiß sowie im markanten Starlit Green erhältlich. Für dieses Flaggschiff-Erlebnis dürft ihr mit einem Startpreis von 1499,90 Euro planen.

Ein ganz besonderes Highlight dieser Generation ist das Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Es ist mehr als nur ein Smartphone – es ist eine Hommage an ein Jahrhundert Fotogeschichte. Dieses exklusive Gerät richtet sich an Purist:innen und Liebhaber:innen der Marke Leica. Es wird in einer Maximalkonfiguration mit 16 GB Arbeitsspeicher und 1024 GB Speicher ausgeliefert, um den hohen Ansprüchen der Bildverarbeitung gerecht zu werden. In edlem Schwarz gehalten, unterstreicht es das minimalistische Design der Traditionsmarke. Aufgrund der exklusiven Fertigung und der speziellen Optik-Komponenten liegt der Preis für dieses Sammlerstück bei 1999,90 Euro.

Unabhängig davon, für welches Modell ihr euch entscheidet, dürft ihr euch auf eine Verarbeitungsqualität verlassen, die durch die neue Guardian Structure und modernste Display-Technologien wie das M10-Panel abgesichert ist.