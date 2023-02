XGIMI Halo+ Test: Upgrade macht den portablen Beamer noch besser

Auf der oberen Seite des Beamers entdeckt ihr das XGIMI-Logo, eine kleine LED sowie Bedienelemente (Lautstärkenregelung und Play/Pause-Taste). An der Unterseite des Geräts versteckt sich eine eingeklappte Standhilfe und eine Stativhalterung. Damit könnt ihr Ausrichtung und den Winkel justieren und so für euer personalisiertes Heimkinoerlebnis sorgen. Möglich sind 40 bis 200″, wobei ich einen Betrieb von rund 120″ empfehle. Kommen wir zu den spannenden Bereichen: an der Vorderseite seht ihr die Haupt- sowie eine kleinere Linse für den Auto-Focus sowie die Auto-Keystone-Korrektur; an der Rückseite die Anschlüsse (HDMI – leider kein 2.1 -, USB 2.0 und eine Klinkenbuchse), den Ein-/Ausschaltknopf sowie die Ladebuchse. Die Seitenflächen zieren das Logo von Harman/Kardon. Alles wirkt hochwertig verarbeitet, die Knöpfe haben einen guten Druckpunkt und sie sind intuitiv beschriftet. So wünsche ich mir das. Hier gibt es auch einen Unterschied zum Vorgängermodell, das die zweite kleinere Linse auf der selben Höhe wie die große Projektionslinse platziert hatte. Der Halo+ hat diese Linse unten in der Mitte.

Die Plastikfolie wird entfernt und der Karton vorsichtig geöffnet. Nach dem Entfernen des Schutzschaumstoffdeckels kommt der Halo+ zum Vorschein. Kein unnötiges Schnick-schnack – so gefällt mir das. Unter dem Beamer sind dann noch das Ladekabel, das Netzteil, die Beschreibung und die Fernbedienung verstaut. Batterien für die Fernbedienung müsst ihr allerdings nicht suchen, denn es sind – wie auch schon beim Vorgänger keine in der Verpackung entdecken.

Vor rund eineinhalb Jahren habe ich den XGIMI Halo getestet und ihn mit einem Editor’s Choice Award ausgezeichnet. Selbst auf die Nachfrage beim damaligen Gewinner des Testmusters vor wenigen Tagen wurde mir versichert, dass das Gerät weiterhin treue Dienste erfüllt. Grund genug, dachte ich mir, um den Nachfolger unter die Lupe zu nehmen. Was ich von der zweiten Generation halte, erfahrt ihr in meinem XGIMI Halo+ Test. Als kleinen Vorgeschmack habe ich ein Zitat von Tex Yang, Vice Predisent of Global Sales bei XGIMI:

Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich kurz nochmals in Erinnerung rufen, dass es sich hier um einen portablen All-in-One-Beamer (Sound und Bild kommen aus einem Gerät) handelt. Im Bereich Bild-Qualität war ich schon vom wesentlich günstigeren Nebula Astro angetan, doch der Halo+ legt nochmals einen Schippe drauf. Das beginnt mit den Keystone- und Auto-Focus-Features, die alles selbst – zumindest in all meinen Testszenarien – perfekt einstellten, geht über die Schärfe samt tollen Schwarzwerten bis hin zu einer hohen Leuchtkraft (900 ANSI Lumen bei Netzbetrieb mit einer 1080p HDR10-Auflösung).

Kommen wir noch kurz zur Fernbedienung, die zumindest für mich ein absolutes Muss ist. Vor allem im Schlafzimmer möchte ich den Beamer einfach und bequem bedienen. Im Gegensatz zur Fernbedienung beispielsweise des Nebula Astro ( hier geht’s zu meinem Test ) muss man hier nicht auf die Rückseite des Gerätes zielen, damit das Signal bis zum Gerät durchdringt. Egal in welche Richtung man die Remote-Control richtet, die Signale kommen – gefühlt ohne Zeitverzögerung – an. Die Fernbedienung muss vor dem ersten Gebrauch mit dem Abspielgerät gekoppelt werden. Wie das geht, wird euch im Onboarding-Prozess erklärt.

Neben einem schicken Design sind für mich zwei Dinge maßgebend: Die Inbetriebnahme und die Ton-/Bildqualität. Dem ersten meiner zwei Punkte möchte ich mich gleich hier widmen. Sind wir uns mal ehrlich, niemand will zu einer Bedienungsanleitung greifen, wenn man ein Gerät das erste Mal einschaltet. Zumindest geht es mir so. Ich habe den Anspruch, dass alles intuitiv von Statten geht und das Ding einfach rennt. Wie auch schon beim Halo läuft das Onboarding beim Halo+ wie geschmiert. Jeder Schritt wird sauber und sehr einfach erklärt. Wichtig ist allerdings hier zu erwähnen, dass ihr für die Inbetriebnahme ein Google-Konto benötigt, ansonsten könnt ihr nicht weitermachen und eure Wunsch-Apps (z.b. ZDF Mediathek, ORF TV-Thek und Amazon Prime) installieren. In meinem Test gab es einzig mit Netflix Probleme (ebenfalls wie auch beim Eflin oder der Halo auch schon). Dieses Mal liegt der Box allerdings eine Anleitung bei, die euch zeigt, wie ihr Netflix über einen Umweg installieren könnt. Einmal installiert, funktioniert alles wunderbar. Neu ist im Vergleich zum Vorgänger neben HDR10-Suppoort auch ein Helligkeitsplus. Statt 800 ANSI Lumen wartet der Halo+ mit 900 ANSI Lumen auf.

Copyright: BeyondPixels.at (eigene Abbildungen)

Wie ihr sehen könnt, bleibt es weiterhin so, dass ein Beamer in einem hellen Raum trotz hoher Leuchtkraft (für einen portablen Beamer) nicht mit einem Fernseher mithalten kann. Man muss hier aber auch klar sagen, dass ein portabler Beamer auch keine Ambitionen hat, mit einem Fernseher, der vielleicht mehrere Stunden am Tag im Einsatz ist, zu konkurrieren. In einem dunklen Setting spielt der Beamer dann seine volle Stärke aus – gestochen scharf und aufgrund der Helligkeit ein gefundenes Fressen für jegliche Insekten in der Nähe. Hinsichtlich der Bildeinstellungen kann ich nur davon berichten, dass die Standardeinstellungen für mich sehr gut gepasst haben. Wenn ihr hier jedoch nachjustieren wollt, so könnt ihr Helligkeit, Kontrast, Schärfe etc. nach euren Wünschen modifizieren.

Neben dem Bild- ist auch ein Toncheck essentiell: auch in dieser Kategorie überzeugt mich der XGIMI Halo+ in meinem Test, denn Harman/Kardon steht nicht nur als Verzierung auf der Seitefläche des Beamers. Während bei anderen portablen Beamer im Akku-Betrieb bereits der Lüfter so dermaßen laut ist, dass man sich kaum auf den Film oder die Serie konzentrieren kann, hört man hier überhaupt nichts. Einzig beim Installieren eines Systemsoftware-Updates und beim Betrieb samt zeitgleichem Aufladen des Akkus konnte ich den Lüfter – allerdings nur leise – hören. Der Sound ist für ein All-in-One-Gerät meiner Meinung nach überragend. Bei den Bässen wäre noch Luft nach oben, aber das fällt definitiv in die Kategorie Jammern auf hohem Niveau.

Wofür verwendet man einen portablen Beamer überhaupt?

Hierfür möchte ich euch das Werbevideo vom XGIMI Halo hier verlinken – angefangen von geschäftliche Präsentation, über Aufnahmen von Abenteuerszenen bis zu 200″ hin bis zum treuen Begleiter beim Camping-Urlaub.