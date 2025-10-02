Xbox Game Pass wird um 50 % teurer: Lohnt sich das Abo noch?

Microsoft hat eine Preiserhöhung von 50 % für Xbox Game Pass angekündigt. Und das nach den letzten Erhöhungen der Konsolen-Preise!

Der Xbox Game Pass wird teurer

Xbox Game Pass Ultimate kostet jetzt 26,99 Euro, wird aber auch neue Ergänzungen wie Fortnite Crew und die Ubisoft+ Classics-Sammlung erhalten. Microsoft behauptet, dass Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten jedes Jahr Zugang zu über 75 Titeln am ersten Tag erhalten. Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2 sind alle für den Rest des Jahres 2025 geplant. Der Xbox Game Pass gliedert sich jetzt in die folgenden drei Stufen und kostet den jeweiligen Betrag pro Monat:

Xbox Game Pass Ultimate – 26,99 Euro

Xbox Game Pass Premium (ehemals Standard) – 12,99 Euro

Xbox Game Pass Essential (ehemals Core) – 8,99 Euro

Der PC Game Pass wird weiterhin als separates Abonnement für reine PC-Spiele verfügbar sein, aber auch sein Preis ist gestiegen. Im Rahmen der heutigen Ankündigung hat Microsoft dem Dienst Dutzende von Spielen hinzugefügt, darunter eine große Anzahl von Ubisoft-Spielen für Xbox Game Pass Ultimate. Ob das ausreicht?