Wreckreation jetzt erhältlich: Open-World-Rennspiel-Sandbox von den Schöpfern von Burnout

THQ Nordic und Three Fields Entertainment veröffentlichten mit Wreckreation ein Open-World-Arcade-Rennerlebnis, in dem ihr volle Kontrolle über das Fahren und Erschaffen erlangt. Das Spiel ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 EUR erhältlich.

Fahren, bauen, zerstören – die Welt, eure Regeln

In Wreckreation gehört die Welt ganz euch. Das bahnbrechende Live-Mix-System ermöglicht es, die Spielwelt jederzeit und in Echtzeit zu verändern. Platziert Loops, Rampen, Sprünge, Halfpipes oder bewegliche Hindernisse direkt auf der Karte. Auch Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte können jederzeit angepasst werden. Erschafft eigenen Rennbedingungen und Stunt-Herausforderungen, ohne das Spiel zu verlassen.

Die Welt von Wreckreation erstreckt sich über 400 Quadratkilometer und bietet endlose Straßen, Offroad-Pfade und offene Flächen zum Erkunden. Hinter dem Steuer von über 50 vollständig anpassbaren Fahrzeugen bestimmst du dein eigenes Tempo.

Hauptfeatures: