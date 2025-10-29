Wreckreation jetzt erhältlich: Open-World-Rennspiel-Sandbox von den Schöpfern von Burnout
THQ Nordic und Three Fields Entertainment veröffentlichten mit Wreckreation ein Open-World-Arcade-Rennerlebnis, in dem ihr volle Kontrolle über das Fahren und Erschaffen erlangt. Das Spiel ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 EUR erhältlich.
Fahren, bauen, zerstören – die Welt, eure Regeln
In Wreckreation gehört die Welt ganz euch. Das bahnbrechende Live-Mix-System ermöglicht es, die Spielwelt jederzeit und in Echtzeit zu verändern. Platziert Loops, Rampen, Sprünge, Halfpipes oder bewegliche Hindernisse direkt auf der Karte. Auch Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte können jederzeit angepasst werden. Erschafft eigenen Rennbedingungen und Stunt-Herausforderungen, ohne das Spiel zu verlassen.
Die Welt von Wreckreation erstreckt sich über 400 Quadratkilometer und bietet endlose Straßen, Offroad-Pfade und offene Flächen zum Erkunden. Hinter dem Steuer von über 50 vollständig anpassbaren Fahrzeugen bestimmst du dein eigenes Tempo.
Hauptfeatures:
- Mix Up the Leaderboards: Tretet in acht verschiedenen Kategorien an – von Drifts und Airtime über Stunts und Beinahe-Unfälle bis hin zu Bestzeiten. Jede Straße kann zum Wettbewerb werden.
- Mix My World: Erschafft euer persönliches Rennparadies mit hunderten Live-Mix-Objekten. Baut Sprünge, Spiralen, bewegliche Hindernisse oder ganze Rennstrecken hoch über den Wolken.
- Mix My Car: Personalisiert jedes Fahrzeug bis ins kleinste Detail – Lackierung, Oberflächen, Felgen, Boost-Flammen, Motorensound, Glasfarbe und mehr. Alle Anpassungen sind von Anfang an freigeschaltet.
- Mix My Music: 16 Radiosender mit verschiedensten Genres – von energiegeladenem Disco und Elektro bis hin zu Jazz und Rock.
- Mix All Modes: Bestimmt, wie gespielt wird. Erstellt klassische Rennen, Drift-Turniere oder Team-Stunt-Events, bei denen jeder Sprung, jeder Spin und jeder Crash Punkte bringt.
- Mix It All: Kontrolliert Atmosphäre und Stimmung der Welt, indem ihr Wetter, Beleuchtung und Verkehrsdichte jederzeit anpasst.
Wreckreation ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Testbericht.