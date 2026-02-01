Winterurlaub im Oberjoch – Familux Resort: Vom gratis Skifahren bis zur Swim Academy

Im Oberjoch – Familux Resort fahren Familien gratis Ski. Dem Urlaub im Schnee steht also nichts mehr im Weg. Und nicht nur das. Im spezialisierten Familienhotel dreht sich alles um Spaß und Abenteuer für die Kleinen. Schließlich sind die Familux Resorts die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern.

Schwimmen lernen im Oberjoch – Familux Resort

Raus aus den Schwimmflügeln und ab ins Wasser. Schwimmen zu können macht Kindern nicht nur Spaß, sondern ist auch für ihre Sicherheit unerlässlich. Die professionellen SchwimmtrainerInnen der Familux Swim Academy ermöglichen es den Kindern, in kleinen Gruppen mit maximal sechs Teilnehmern nach ihrem eigenen Tempo zu lernen. Viele Jahre Erfahrung stecken in der hoteleigenen Schwimmausbildung. Im warmen Wasser fühlen sich die kleinen Schwimmer wohl und freuen sich schnell über ihre Erfolge. Wer sich schon sicher im Wasser bewegt, kann im Urlaub das Froschabzeichen oder das Seepferdchen erwerben.

Gratis Skifahren, wo gibt’s denn sowas?

Sensationelle Nachricht für alle Wintersportfans: Das Oberjoch – Familux Resort schenkt der ganzen Familie den Skipass für die Skigebiete Oberjoch und Unterjoch für die Zeit des Aufenthaltes im Hotel. Dazu kommen viele bequeme Annehmlichkeiten, die den Skiurlaub mit den Kleinen ganz easy machen. Der hauseigene Ski-Shop ist täglich geöffnet und die Anlaufstelle, um sich mit Equipment auszustatten und die Skikurse zu buchen. Die Kids Coaches des Oberjoch – Familux Resorts begleiten die Kleinen bis zur Skischule. Im 20.000m² großen Schneekinderland mit Lern- und Actionbereich erleben die Kids schöne Tage und entdecken die Freude fürs Skifahren. Die kurze Strecke pendelt der Shuttlebus. Für die Kinder gibt es sogar einen Materialtransport für die Ski. Früh übt sich: Direkt am Hotel bekommen schon die ganz Kleinen beim Windel-Ski-Spaß mit Karussell und Zauberteppich ein Gefühl für die zwei Bretter am Schnee. Die wöchentliche Siegerehrung für die Ski-Kinder im hauseigenen Theater ist das Highlight und nicht selten stehen mehrere Kinder auf dem Siegertreppchen ganz oben und strahlen vor Stolz mit ihren Medaillen um die Wette. Der Winter in Oberjoch hat viele lustige Seiten. Wer mal Abwechslung zum Skifahren sucht, der kommt auf den Rodelhang direkt neben dem Winter-Zauberwald. Viel Action versprechen auch Deutschlands längste Naturrodelbahnen in Bad Hindelang.

Im Oberjoch – Familux Resort werden die Kinder täglich von früh bis spät durch 25 erfahrene Kids Coaches einfühlsam betreut – in fünf altersgerecht gestalteten Clubs vom Baby- bis zum Teenie-Alter. Eltern genießen Entspannung in der Saunalandschaft, bei Spa-Behandlungen oder den sensationellen Ausblicken auf die Gipfel aus dem Panorama-Hallenbad. Mit der längsten Hotel-Reifenwasserrutsche Deutschlands, riesigen Indoor- und Outdoor-Spielbereichen, Minizoo und einem abwechslungsreichen Programm ist das Angebot genauso atemberaubend wie die Landschaft.

Das Oberjoch – Familux Resort wurde mit dem kinderhotel.info Award prämiert, der speziell herausragende Leistungen im Segment der Kinderhotellerie auszeichnet.