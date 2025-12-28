Winterurlaub auf 1.900 Metern Höhe: Hotel Cevedale, der Einstieg ins pure Bergerlebnis

Das Hotel Cevedale in Sulden am Ortler verbindet alpine Ursprünglichkeit mit modernem Komfort und bietet Wintersportler:innen den direkten Einstieg ins Vergnügen: Ski in – Ski out, Schneesicherheit bis Ende April und die Gondel hinauf auf 3.250 Meter machen das Haus zu einer der besten Winteradressen der Region. Wer hier ankommt, lässt das Auto stehen und startet direkt ins Winterabenteuer. Der Skikeller liegt an der Piste, die Talstation ist in fünf Gehminuten erreichbar, und der Skibus hält direkt vor der Tür. So beginnt jeder Tag ohne Hektik und lange Transfers, sondern mit dem ersten Schwung im Schnee.

Direkt vor dem Hotel öffnet sich der Einstieg ins Loipennetz. Gleitet man auf Langlaufski durch die stille Winterlandschaft, begleitet vom Anblick der majestätischen Gipfel, spürt man die besondere Ruhe der Höhen. Am Ende der Runde kehrt man entspannt ins Cevedale zurück, wo Wärme, Entspannung und Verwöhnmomente warten. Wer es langsamer angehen möchte, lässt sich bei ausgedehnten Spaziergängen oder Winterwanderungen von der verschneiten Natur verzaubern – ein Erlebnis, das sich auch gemeinsam mit dem Hund genießen lässt. Für Skitourengeher beginnt in Sulden eine Welt voller Herausforderungen und Schönheit: Aufstieg um Aufstieg eröffnet atemberaubende Ausblicke auf die mächtigen Dreitausender, bevor man die weißen Hänge hinabgleitet. Romantische Pferdeschlittenfahrten durch die Winterlandschaft lassen die Magie des Winters spürbar werden – sanft, still und beinahe märchenhaft.

Wer die Herausforderung im Tiefschnee sucht, findet im Ortlergebiet sein persönliches Freeride-Paradies. Verschneite Hänge in verschiedenen Schwierigkeitsgraden laden zu spektakulären Abfahrten ein. Besonders eindrucksvoll ist die Route von der Schöntaufspitze auf 3.400 m bis zur Talstation auf 1.900 m: Jeder Schwung durch den frischen Pulverschnee vermittelt das unbeschreibliche Gefühl von Freiheit in der Bergwelt.

Neben all den sportlichen Möglichkeiten bietet das Hotel den idealen Rückzugsort für Entspannung und Genuss. Die Architektur des Hauses spiegelt die Kraft und Klarheit der umliegenden Bergwelt wider: Holz, Naturstein und Lederdetails verbinden sich mit Möbeln aus dem historischen Gampenhof und schaffen Räume, die alpine Tradition und modernen Chic harmonisch vereinen. In den 25 lichtdurchfluteten Zimmern und vier großzügigen Suiten, alle zur Sonnenseite hin ausgerichtet, öffnet sich die Aussicht auf die umliegenden Gipfel. Schon am Morgen fällt der Blick auf die weißen Berge, und mit jedem Atemzug spürt man die Klarheit der Höhenluft.

Nach einem aktiven Tag im Schnee lädt der kleine, feine Wellnessbereich zum Innehalten ein. Finnische Zirm-Sauna, Bio-Kräuter-Sauna, Dampfbad und ein großer Whirlpool für bis zu zwölf Personen schenken Wärme, Ruhe und Ausblick. Große Fenster öffnen den Blick in die Ferne, sodass selbst die Momente der Entspannung eng mit der Natur verbunden bleiben.

Das Hotel Cevedale ist damit weit mehr als eine Unterkunft in den Bergen. Es ist ein Ort, an dem Wintersportler:innen das Maximum aus ihrem Urlaub herausholen, ohne Kompromisse. Ski anschnallen, losfahren, genießen – und am Abend heimkehren in ein behagliches Haus. Wer seinen Winterurlaub aktiv, authentisch und nah an der Natur verbringen möchte, findet hier den idealen Ausgangspunkt.

