Winterstart im FOURELEMENTS – Living by Berger in der Steiermark

Die vier Design-Häuser von FourElements – Living by Berger schmiegen sich in Alleinlage in den Winterwald des Naturparks Gesäuse in der Steiermark. Hoch über der kristallklaren, plätschernden Salza sorgen Ruhe und Natur für eine unvergleichliche Auszeit. In den modernen Wohnwelten ein Ambiente vom Feinsten erleben, am Kaminfeuer Winterruhe spüren und Balance finden, sorgt für unvergessliche Wintertage. Über den Dingen schweben, zu zweit oder mit Freunden, Aktiv- oder Relaxurlaub, Privatleben at its best im Traumhaus.

Was haben die FourElements – Living by Berger Design Häuser zu bieten?

Private-Spa-Erlebnis im eigenen Haus

Exklusive SPAs schmiegen sich in jedes der vier Chalets. Gäste von FourElements entspannen in freistehenden Badewannen mit grandiosem Ausblick. Sie lassen auf einem großen, gemütlichen Daybed und in der Sauna mit freiem Weitblick auf Wald und Fluss die Gedanken ziehen. Im Freien, an der frischen Waldluft, wartet der Hot Tub – ein Outdoor-Erlebnis, während die Schneeflocken tanzen. Im Haus „Wasser” führt sogar ein privater Aufzug in das untere Stockwerk, in dem sich ein eigener Wellnessbereich befindet.

Winter-Auszeit bei Genussphilosophen

Morgens einen duftenden Kaffee genießen, die Winterkulisse bewundern, tief durchatmen – der gefüllte Frühstückskorb wurde bereits vor die Tür des Hauses geliefert. „Die gute Küche ist das Fundament wahren Glücks” – deshalb erwartet Hobby-Köch:innen im FourElements eine bis ins kleinste Detail perfekt ausgestattete Küche. Der herrliche Blick aus dem Panoramafenster weckt die kulinarische Kreativität. Nur zurücklehnen und genießen, auch dafür hat FourElements die perfekte Lösung. In den Chalets liegt eine Speisekarte bereit. Einfach ein mehrgängiges Menü ganz nach dem persönlichen Gusto bestellen und in seinem Hideaway den kulinarischen Genüssen frönen. Für ein ganz besonderes Erlebnis kommt ein privater Koch ins Haus, der ein köstliches Abendessen zaubert.

Happy Winterdays

Sich auf das Wesentliche besinnen, entspannen, die Natur genießen und neue Inspirationen finden – dafür ist das Hideaway FourElements ein ganz besonderer Ort. Und doch kann diese außergewöhnliche Lage im Herzen des Gesäuses noch so viel mehr. Wenn es im Winter kalt wird und die ersten Schneeflocken fallen, steht dem Outdoor-Spaß nichts im Weg: Skifahren, Langlaufen, Schneewandern und vieles mehr. Die Umgebung des FourElements bietet gerade auch zur kalten Jahreszeit abwechslungsreiche Aktivitäten. Die Skigebiete Hochkar und Präbichl sind in 20 Minuten leicht erreichbar. Oder Wintergenießer unternehmen eine romantische Winterkutschenfahrt mit Haflingern. Geführte Schneeschuhwanderungen, Langlaufen und Rodeln stehen auf dem Programm.

FourElements – Living by Berger. Der Name sagt viel: Wohnen in den Elementen, umgeben von der puren Natur des einzigen Nationalparks der Steiermark. Vier Traumhäuser, die fast magisch mit der Landschaft verschmelzen. Ein Adults-Only-Refugium im Herz Österreichs, wie man es so schnell kein zweites Mal findet.