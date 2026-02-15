Winterliche Auszeit am See: Entspannung und Action im Hotel KOLLERs

Wenn sich die winterliche Ruhe über den Millstätter See legt, entfaltet das Hotel KOLLERs einen ganz besonderen Zauber. Ihr könnt hier in ein Ambiente aus Gemütlichkeit und exklusivem Komfort eintauchen, das Körper und Geist gleichermaßen regeneriert. Ob beim sanften Schaukeln auf dem Relaxschiff MS KOLLERs Swan oder bei individuellen Beauty-Treatments – hier findet ihr das letzte Quäntchen Ruhe für eure Auszeit.

Baden im See – auch bei Minusgraden

Ein besonderes Highlight erwartet alle Wellness-Genießer:innen im 130 m² großen Seebad. Ihr dürft euch auf 28 Grad warmes Trinkwasser freuen, das ganzjährig mit umweltfreundlichen Systemen beheizt wird. Wer die ultimative Herausforderung sucht, kann sich am Eisbaden direkt im See versuchen. Für Anfänger:innen und Fortgeschrittene werden spezielle Kurse mit einem Wimhof-Trainer angeboten, die euch sicher an dieses gesunde Erlebnis heranführen. Zusätzlich könnt ihr im 32 Grad warmen Außenpool mit Massagekörben abtauchen oder im modernen Sauna-Kubus den Panoramablick auf die winterlichen Berge genießen.

Kulinarik, die Herz und Gaumen verwöhnt

Das KOLLERs versteht sich als Genussrefugium. Die Küchenbrigade verwöhnt euch mit einer Mischung aus regionalen und mediterranen Kreationen. Ihr dürft euch auf folgende Highlights freuen:

Kulinarisches Verwöhnprogramm: Vom abwechslungsreichen Frühstücksbuffet über hausgemachte Nachmittagskuchen bis zum Sechs-Gänge-Abendmenü.

Vom abwechslungsreichen Frühstücksbuffet über hausgemachte Nachmittagskuchen bis zum Sechs-Gänge-Abendmenü. Hausgemachte Qualität: Viele Produkte, von Marmeladen bis zu Eisspezialitäten, werden mit Liebe selbst hergestellt.

Viele Produkte, von Marmeladen bis zu Eisspezialitäten, werden mit Liebe selbst hergestellt. Individuelle Ernährung: Auch vegane, gluten- sowie laktosefreie Menüs gehören fest zum Gourmet-Angebot für alle Gäste.

Wohnkomfort mit See-Fokus

In den Zimmern und Suiten des Hauses habt ihr die glitzernden Wellen stets im Blick. Für ein besonders exklusives Erlebnis könnt ihr euch in der Luxus-Bootshaus-Suite einquartieren. Mit offenem Kamin, Dampfbad und einer großen Fensterfront zum See bietet sie Wohnkomfort auf höchstem Niveau – echtes Bootshaus-Feeling inklusive.

Aktiv durch das Kärntner Skikarussell

Für Sportbegeisterte liegt das Hotel KOLLERs ideal inmitten zahlreicher Möglichkeiten. Ihr könnt mit dem Top Ski Pass Kärnten/Osttirol insgesamt 31 Skigebiete erkunden. Ein kostenloser Skibus bringt euch bequem zur Talstation des Hausbergs Goldeck, wo euch die längste schwarze Talabfahrt der Alpen erwartet. Auch Winterwandern, Langlaufen oder Rodeln in der Sonne stehen für euch auf dem Programm.

Attraktive Winter-Pauschalen

Passend zur Saison könnt ihr von speziellen Angeboten profitieren (gültig bis 01.03.2026):

KOLLERs Top-Ski-Pauschale 3 Nächte inkl. Gourmet-Halbpension, 2-Tages-Skipass, SPA-Nutzung und beheiztem See-Baden. ab 575 Euro p. P. KOLLERs Seen-Wellness 3 Nächte inkl. Gourmet-Halbpension, Wellness-Gutschein (100 Euro), SPA-Nutzung und MS KOLLERs Swan. ab 465 Euro p. P.

Nutzt die Gelegenheit für eure persönliche Winter-Wellness am See und tankt neue Kraft in einer der schönsten Regionen Kärntens.