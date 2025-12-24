Wintergames #4: Winterwunder in virtuellen Welten

Der Winter hat etwas Magisches – vor allem dann, wenn man in die richtigen Welten eintaucht. Während draußen vielleicht nur nebliger Nieselregen wartet, entfalten Videospiele die ganze Bandbreite winterlicher Atmosphäre: sanfter Schneefall, klirrende Kälte und kühle (oder besser coole) Abenteuer, die nur in frostigen Landschaften möglich sind. Auch dieses Jahr nehme ich euch wieder mit auf eine Reise durch ein paar Wintergames, die euch eine frostige Stimmung direkt nach Hause holen. Macht es euch gemütlich und entdeckt mit mir neue virtuelle Zufluchtsorte im eisigen Gewand:

Ghost of Yotei – Teshio Kamm Hoch im Norden von Ezo, am Teshoio-Kann, hält der Winter Einzug. Hier erkundet ihr weite Schneefelder zwischen tiefgrünen Tannen, übersteht wilde Schneestürme in roten Ahornwäldern und reitet über zugefrorene Seen, umgeben von orangefarbenen Nadelbäumen. Doch der Frieden trügt – denn in dieser eisigen Einsamkeit treiben geschickte Shinobi ihr Unwesen. Ob sie in ihren Rätsel-Höhlen auf euch lauern oder plötzlich aus dem Tiefschnee hervorspringen: Ihr müsst jederzeit wachsam bleiben. Um die Oberhand zu behalten, solltet ihr stets ein Auge auf die Kälte haben. Wenn heftige Schneegestöber aufziehen, droht ihr schnell zu erfrieren. Stapft ihr durch den weißen Schnee, könnt ihr entweder Ruhe und Bedacht walten lassen – oder in aggressiven Kämpfen eure künstlerische Ader entdecken und den Schnee mit dem Blut eurer Feinde färben.

Assassin’s Creed III – Der amerikanische Winter Kaum ein Assassin’s-Creed-Teil fängt das Gefühl eines historischen Winters so eindrucksvoll ein wie Assassin’s Creed III. Connor streift durch die verschneiten Wälder der amerikanischen Kolonien, während der Schnee unter den Mokassins knirscht. Tiefschnee verlangsamt die Bewegung enorm sodass man akrobatisch in die Baumkronen ausweichen sollte. Die Städte – besonders Boston – verwandeln sich im Winter in lebendige Schauplätze mit rauem Klima. Kälte, Rauch aus Kaminen und kleine Schneeschauer verleihen der Revolutionsepoche eine überraschend glaubhafte Witterung. Eine wahrlich historische Winterlandschaft. Shadows – Japan im Schnee Im neuesten Teil der Assassinen-Serie erlebt man alle vier Jahreszeiten im Wechsel – doch vor allem der Winter bringt weitreichende Veränderungen mit sich. Von eingeschränkter Bewegung im tiefen Schnee bis hin zu völlig neuen Herausforderungen für richtige Assassinen wird vieles anspruchsvoller. Zugefrorene Teiche und karge Büsche bieten kaum noch Versteckmöglichkeiten. Und wer stattdessen auf die Dächer ausweicht, sollte auf jeden Schritt achten: Herabfallende, fragile Eiszapfen können die wachsamsten Wachen alarmieren. Trotz dieser Problemchen zeigen sich einige Teile Zentraljapan in einer wunderschönen Winterlandschaft, die zum Erkunden einlädt. Besonders die in den tiefen Wäldern versteckten, schneebedeckten Tempel sind ein wahres Winterwunder.

Spyro & Crash Bandicoot – winterliche Level Das dynamische Duo erstrahlt dank ihrer beiden Remake-Trilogien in völlig neuem Glanz. Von liebevoll überarbeiteten Animationen über neu gestaltete Level bis hin zur farbenfrohen Comic-Grafik – vor allem die Winterwelten stechen besonders hervor. Auch wenn Crash Bandicoot 4 diesen Stil und die kreative Vielfalt der Serie erfolgreich weiterführt, bleibt es schade, dass Spyro 4 leider eingestellt wurde. Doch immerhin gibt es zahlreiche winterliche Level, die für gemütliche Stimmung sorgen. Spyro entführt uns in Alpine Ridge, Colossus, Crystal Glacier, Icy Speedway, Winter Tundra… auf frostige Berge. Und auch Crash Bandicoot nimmt uns in Snow Go, Snow Biz, Cold Hard Crash, Tomb Wader – Winter Variant, Snow Way Out, Stay Frosty … auf rutschige Gletscher mit. Diese Level verbinden Nostalgie, entspannte Musik und zauberhafte Winteratmosphäre – perfekt für eine besinnliche Auszeit.

Bloodborne – Castle Cainhurst Wer in Bloodborne schon einmal den schneeverwehten Pfad nach Cainhurst betreten hat, weiß: Kaum ein Spiel beherrscht die Kunst des unheimlichen Winters so meisterhaft. Vom Moment an, in dem die Kutsche im eisigen Nirgendwo zum Stehen kommt, umhüllt einen eine Stille, die unangenehm tief in die Knochen dringt. Die schneebedeckte Burg wirkt wie ein eingefrorenes Monument vergangener Grausamkeiten. Kalter Wind pfeift über die Türme, während die blutigen Geheimnisse im Inneren lauern. In jedem Raum fühlt man sich durch Gruselgestalten und Geisterwesen beobachtet. Wer bis zu den Dächern vorschreitet, sollte sich warm anziehen. Märtyrer Logarius hält Wache gegen diejenigen, die die unsterbliche Königin von Cainhurst um eine Audienz bitten wollen. Die schimmernden Eiskristalle und der knirschende Schnee mischen sich mit groteskem Horror zu einer unvergesslichen Atmosphäre, die zeigt, wie eindrucksvoll „Winter“ und „Gothic-Horror“ zusammenwirken können.

Batman: Arkham im Winter Gotham City kleidet sich im Winter besonders eindrucksvoll. Arkham Origins spielt in einer heiligen Nacht, die alles andere als friedlich ist. Schneeflocken wirbeln durch die engen Straßenschluchten, Weihnachtslichter glitzern zwischen den Gebäuden – und gleichzeitig jagt Batman durch die dunkelste, kälteste Nacht seines Lebens. Der frische Schnee dämpft Schritte und Geräusche, sodass Begegnungen mit Schurken unvermittelt und intensiv wirken. Die düstere Stimmung wird durch die überfrierenden Dachkanten, vereisten Brücken und frostigen Schatten zusätzlich verstärkt. In Arkham Knight kehrt der Winter zwar subtiler zurück, doch ab dem treffen auf Mr. Freeze ist auch im letzten Teil die Stadt in Weiss gehüllt. Der kühle Wind, der nächtliche Schneefall und die schimmernden Lichter lassen Gotham erneut in einem düster-winterlichen Flair erstrahlen.

Until Dawn – eiskalter Horror Hoch oben in den verschneiten Bergen, umgeben von einem unbarmherzigen Schneesturm, steht eine abgelegene Berghütte – das Ziel einer Freundesgruppe die einfach etwas Spaß haben wollen. Doch auf diesem Gipfel lauern einige Gefahren, die den Jugendlichen alles andere als ein erholsames Wochenende bieten. Die dunklen Wälder sind voller knirschender Äste und eisiger Windböen, während die eingeschneite Umgebung jede Fluchtmöglichkeit einschränkt. In der geräumigen Lodge sollte man sich dann eigentlich sicher fühlen aber Stromausfälle und unerklärliche Ereignisse verhindern das perfekt. Durch die Kälte verraten Atemwolken die Anwesenheit – oder Abwesenheit – von Lebewesen, Taschenlampenlicht verliert sich im Schneegestöber, und die seltene Stille wirkt fast lauter als das Grauen selbst. Überall könnte etwas lauern und so wird die winterliche Isolation höchst spürbar. Winterhorror vom Feinsten!

Elden Ring – Berggipfel der Riesen Auf dem Berggipfel hüllen Schneestürme das Land in weiße Leere und verschlucken den Horizont. Während der Wind unaufhörlich über das gefrorene Hochland peitscht, warten erbarmungslose Gefahren im Schnee. Zwischen uralten Kettenriesen, verwitterten Ruinen, unsichtbaren Pfaden und eisigen Schlössern entsteht eine bedrückende Atmosphäre aus Einsamkeit und Gefahr. Gegner tauchen plötzlich aus der dichten Schneewand auf, während feurige Riesen und frostige Bestien das Gebiet zu einem der unbarmherzigsten Orte der Zwischenlande machen. Eine mystische, raue Schneewildnis, die Schönheit und Bedrohung meisterhaft vereint und dazu die Balance von Adrenalin und Verzweiflung perfektioniert.