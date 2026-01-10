Wilde Aparthotels feiert mit der Eröffnung von Wilde am Fleischmarkt das Österreich-Debüt

Wilde hat seine Türen in Wien geöffnet und feiert damit das Debüt der designorientierten Aparthotel-Marke in Österreich. Im Herzen des 1. Wiener Bezirks, im Stubenviertel – einem der vier Quartiere des mittelalterlichen Wiens, dessen Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen – gelegen, befindet sich das Wilde, Vienna Fleischmarkt in dem historischen Gebäude, in dem über 150 Jahre lang das berühmte ehemalige Postamt der Stadt untergebracht war.

Ein historischer Ort, neu interpretiert

Mit insgesamt 136 Apartments – von Studios bis hin zu Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments, Retreats und Residences – knüpft das Wilde, Vienna an den künstlerischen und rebellischen Geist der kulturellen Blütezeit des Stadtteils an, fördert die wachsende Gemeinschaft des Stubenviertels und würdigt dessen Wurzeln. Entworfen von Stephanie Barba Mendoza, die ein Jahrzehnt lang globale Projekte im renommierten Martin Brudnizki Design Studio leitete, verkörpern die öffentlichen Bereiche des Aparthotels das verspielte Designethos von Wilde mit kühnen Designs, die zeitgenössische und antike Elemente im Innenhof, im Shop, in der Lobby und in der Café-Bar miteinander verbinden.

Die Zimmer, gestaltet vom hauseigenen Designteam von Wilde, vereinen modernes Design mit klassischen architektonischen Elementen. Hohe Gewölbedecken, bodentiefe Fenster, Holzbalken und gealterter Putz verleihen den Räumen Charakter und bilden eine elegante Grundlage für zeitgenössische, skulpturale Möbel und Fotografien. Die einladende, sorgfältig kuratierte Einrichtung mit neutralen Farbtönen wird durch Akzente in hellem Olivgrün und Orangerot ergänzt und verbindet zeitgenössische skandinavische und Mid-Century-Einflüsse mit romantischer Wiener Architektur.

Kunst als Herzstück

Kunst spielt auch in den öffentlichen Bereichen des Wilde, Vienna Fleischmarkt eine zentrale Rolle. Der 1.500 Quadratmeter große Innenhof beherbergt ein neues, wegweisendes Kunstprojekt: das Museum of Change des renommierten österreichischen Medienkünstlers SHA, in dem historische Architektur auf zeitgenössische Medienkunst trifft. Das multisensorische Erlebnis, das mit mehr als 50 Projektoren, 120 Lautsprechern und Nebelmaschinen ausgestattet ist, greift auf die vier visuellen Bereiche der Menschheit, der Umwelt sowie der Mikro- und Makrosphäre zurück. Die großformatigen, lichtgestützten Bilder, die in Echtzeit von KI generiert werden, verschmelzen miteinander, entwickeln sich ständig weiter und wiederholen sich nie. Die Kunstinstallation ist täglich von 18:00 bis 22:00 Uhr erlebbar. Zu jeder vollen Stunde findet eine besondere Präsentation statt.

Im Erdgeschoss des Hotels, das von Stephanie Barba Mendoza kuratiert wurde, werden auch Werke einer Reihe renommierter internationaler Künstler zu sehen sein. Zu den Kunstwerken gehören ein Wandgemälde des Wiener Künstlers Max Freund, eindrucksvolle Bilder des italienischen Architekturfotografen Giulio Ghirardi, farbenfrohe, gewebte Wandteppiche der französischen Textilkünstlerin Mathilde Felter, lyrische Gemälde des in Brighton geborenen Künstlers Joseph Dilnot und kühne, abstrakte Ölgemälde der britischen Künstlerin Isabelle Carr.

Oscar’s: Wiens neuer Treffpunkt

In der ersten Phase der Eröffnung wird das Oscar’s vorgestellt – eine Erweiterung von Wilde und der neue pulsierende Treffpunkt innerhalb seiner Räumlichkeiten, der Tag und Nacht geöffnet ist und einen designorientierten, vielseitig nutzbaren Raum zum Arbeiten, Entspannen oder Treffen mit Freunden bietet. Mit Oscar’s beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte von Wilde: Jede Location entwickelt ihren eigenen einzigartigen Charakter, feiert lokales Design und setzt in den Menüs auf saisonale Produkte sowie regionale Küche.

Stephanie Barba Mendozas Design für das Oscar’s zelebriert die ikonische Wiener Kaffeehauskultur mit einer gewagten Mischung aus Farben und kontrastreichen Mustern. Dabei werden von Paris inspirierte Rattan-Bistrostühle und Vintage-Leuchten mit modernen Tischen und Loungesesseln in einer Mischung aus Gelb-, Grün- und Orangetönen kombiniert.

Geöffnet vom Frühstück bis in die Abendstunden bietet das ganztägige Speisenangebot vom Oscar’s in Wien lokale Spezialitäten wie den Oscar’s Brotkorb für zwei – eine Auswahl österreichischer Brote mit Bauernbutter, Marillenmarmelade und Liptauer –, den Schnitty Bap sowie verschiedene Sharing-Platten und Snacks. Diese lassen sich ideal mit der sorgfältig kuratierten Auswahl österreichischer Weine kombinieren, die an der kunstvoll gestalteten Bar des Hauses serviert werden.

„Das Design des Wilde, Vienna Fleischmarkt ist tief in Wiens rebellischer Kunstgeschichte verwurzelt, insbesondere im Geist der Wiener Secession und ihrer wegweisenden Künstler. Ich wollte die außergewöhnliche Architektur und das Erbe des Standorts würdigen und gleichzeitig etwas Zeitgemäßes schaffen. Texturen und Farbtöne wurden sorgfältig ausgewählt, um das Gefühl der Wiener Kaffeehäuser einzufangen – Orte, an denen Kunst, Gespräche und Innovation florierten. Gemeinsam mit Wilde haben wir einen kühnen und zugleich intimen Raum geschaffen, der Verbindung, Kreativität und Inspiration fördert“, so Stephanie Barba Mendoza über das Design.

Rascal: ein neuer Hotspot im Herzen Wiens

In Phase Zwei (1. Quartal 2026) eröffnet das hauseigene Signature-Restaurant Rascal – ein neues, lebendiges Restaurantkonzept. Mit seiner beeindruckenden Innenausstattung, den großen Torbögen, den raumhohen Fenstern und einer exklusiven Lichtinstallation, die von SHA entworfen wurde, verspricht das Rascal ein einzigartiges und immersives kulinarisches Erlebnis in der Stadt zu werden. In Phase Drei folgt die Eröffnung der Dachterrasse des Wilde, Vienna Fleischmarkt, von der aus man einen Blick über die historische Skyline Wiens genießen kann.

„Das Wilde, Vienna Fleischmarkt ist eine spannende neue Bereicherung für die Stadt, die tief im Charakter und Rhythmus seines Umfelds verwurzelt ist. Von Kooperationen mit lokalen Partnern über Produkte von regionalen Erzeugern bis hin zum Charakter der Räume selbst – jedes Element spiegelt die Gemeinschaft wider, die uns ausmacht, vereint mit dem Geist von Wilde„, betont General Manager Sebastian Naumann.

Kelly Morgan, Managing Director von Wilde, ergänzt: „Wien ist eine kulturell äußerst bedeutende europäische Stadt. Mit ihrem historischen Charme, dem reichen architektonischen Erbe und der künstlerischen Tradition war die Eröffnung von Wilde an diesem außergewöhnlichen Standort eine naheliegende Entscheidung. Wir freuen uns sehr, Wilde in dieser lebendigen Stadt vorstellen zu dürfen.