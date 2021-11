Wild Republic Staffel 1 kommt am 5.5.2022 auf DVD und Blu-ray

Ab in die Wildnis – eye see movies bringt das Magenta TV Original Wild Republic Staffel 1 am 5.5.2022 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Worum geht’s?

Eine Gruppe jugendlicher Straftäter soll durch ein erlebnispädagogisches Programm in den Alpen resozialisiert werden. Plötzlich wird ein Betreuer tot aufgefunden. Keiner weiß, was passiert ist – Unfall oder Mord? Die Teenager fürchten, selbst in Verdacht zu geraten, und fliehen hoch in die Berge. Auf der Suche nach Freiheit und Schutz vor den Behörden verstecken sie sich in einer Höhle. Im Kampf gegen die Naturgewalten und ihre Aggressionen bilden sie dort eine Gemeinschaft mit ganz eigenen Regeln: die wilde Republik.