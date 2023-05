Wii Sports und The Last of Us kommen in die World Video Game Hall of Fame

Das Strong National Museum of Play hat die diesjährigen Neueintritte in die World Video Game Hall of Fame enthüllt. Lest hier mehr!

Vier neue Einsteigertitel

Es gibt vier Spiele im Jahre 2023: The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer und Computer Space. Sie wurden auf der Grundlage einer Reihe von Kriterien ausgewählt, einschließlich ihres Einflusses und ihrer Popularität im Laufe der Zeit. The Last of Us ist das aktuellste Spiel der Gruppe. Das postapokalyptische Action-Abenteuer von Naughty Dog war in den letzten 10 Jahren selten aus dem Rampenlicht. Eine TV-Serie, die auf dem Spiel basiert, debütierte im Januar auf HBO und war ein enormer Hit bei Kritikern und Publikum. Ein Remake des ursprünglichen Gamehits für PS5 erschien im September und für PCs im März, obwohl letzteres leider einen technisch schwachen Start hatte. Dann war da noch Wii Sports (2006), das mit der ultra-erfolgreichen Wii-Konsole für wahnwitzigen Spielspaß sorgte und es so gut wie jeder irgendwann schon mal gespielt hatte. Wer kennt es nicht?